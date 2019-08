Nicholas Hagen le cumple el sueño al pequeño Javier Gómez y le regala sus guantes

Nicholas Hagen le entrega sus guantes al pequeño Javier Gómez. (Foto Prensa Libre: Luis López)

Esperar más de dos horas para que termine el entrenamiento de la Selección Nacional no es problema cuando te quieres acercar a tus ídolos, a esos que miras jugar todas las semanas y a los que esperas superar o igualar algún día.

Así fue el caso de los pequeños que juegan en las canchas de Cayalá, zona 16, quienes llegaron el domingo recién pasado a jugar, pero que sin imaginar se encontrarían a los seleccionados nacionales porque realizaban su último entrenamiento previo a viajar a la República Dominicana.

Entre los niños del equipo Bosques, ganador de la Copa Claro, se encontraba Javier Gómez, quien llegó decidido con sus guantes para intercambiarlos con Nico. El joven portero de la Bicolor que sobresale entre sus compañeros.

La sorpresa de Javier fue que Hagen le regaló los guantes. El pequeño lucía sorprendido, pero más sus compañeros que observaban cómo tomaba los guantes anaranjados con blanco del portero de Municipal. “Estoy emocionado”, dijo sonriente el futbolistas del equipo Bosques.

Javier reconoció que estaba ilusionado con observar a los seleccionados y que uno de sus favoritos es el delantero de Comunicaciones, Jorge Vargas, quien también forma parte del combinado que viajó a República Dominicana, en el último partido de preparación previo a jugar la Liga de Naciones de la Concacaf.

“Me tomó desprevenido. Era un gesto que me gusta dar. La verdad que a mi también me alegra que ellos estén contentos y darle esa alegría no solo a los niños sino a todos los guatemaltecos ganando el miércoles”, indicó Hagen.

Además de Hagen, los jugadores más buscados fueron los mediocampistas Rodrigo Saravia de Comunicaciones y Marco Pablo Pappa de Mixco.

