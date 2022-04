José Cardozo: “Me llama la atención que en Guatemala ganas un clásico y en el otro te están pidiendo que salgas”

Me llama la atención que en Guatemala ganar un clásico y en el otro te están pidiendo que salgas Yo no trabajo para las redes. Yo trabajo para Municipal, aunque respetamos siempre lo que puede decir la gente. El tema de las redes sociales no me mueve, nosotros somos profesionales, sabemos lo que queremos y respetamos la historia del club, refirió el paraguayo.