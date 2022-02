José Contreras: La presión de Comunicaciones es salir y mantener el nivel mostrado

“Hoy tenemos mucha más presión de salir y de mantener ese nivel que se ha mostrado. Ojalá que podamos hacer un buen partido, y que hagamos una buena serie. La idea es cerrar bien en Estados Unidos”, resaltó el experimentado jugador de los albos.

Agregó como jugadores se sienten contentos de comenzar otra aventura frente a un rival de buen nivel, que si bien no ha tenido actividad, resaltó, son jugadores aplicados técnicamente. “Colorado es un equipo complicado, tienen jugadores que marcan diferencia”, dijo.

Contreras destacó que lo importante es que la serie es a dos juegos, por lo que tienen que aprovechar empezar en casa este jueves para que el partido de vuelta lo puedan manejar de forma inteligente.

“Será clave este partido de ida por lo complicado que pueda ser jugar de visita, sobre todo por las temperaturas”, consideró el capitán albo.

“Es motivante que se hable bien de nosotros y del club. Eso casi nunca pasa, pero ya lo demostramos, que vamos con todo”, puntualizó José Manuel Contreras.

Comunicaciones viene de empatar en la Liga Nacional 2-2 frente a Guastatoya, en el partido disputado en el estadio Doroteo Guamuch Flores, y donde dejaron escapar la victoria en el duelo de la fecha siete.

Actualmente, los albos son quintos en la clasificación del Clausura 2022 con 11 puntos, después de tres triunfos, dos empates y dos derrotas. En la fecha ocho enfrentarán de visita a Sololá, el sábado próximo.

