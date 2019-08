José Pinto: “Tenemos la seguridad de que vamos a pasar a la siguiente ronda”

José Carlos Pinto, defensa de Antigua GFC. (Foto Prensa Libre: Francisco Sánchez)

Mañana tomará su armadura para ayudar al plantel a buscar la remontada contra el canadiense Forge FC, en el duelo de vuelta de la ronda preliminar de la Liga Concacaf, que se disputará en el Doroteo Guamuch.

“Pese al resultado adverso que obtuvimos en Canadá —2-1—, el grupo está muy bien. Estaremos en casa y tenemos la seguridad de que vamos a pasar a la siguiente ronda. Sabemos que con 1-0 nos alcanza para clasificar”, refirió Pinto.

Los coloniales se reforzaron para esta campaña con varios jugadores y según el zaguero, el grupo se ha acoplado de buena manera a las nuevas exigencias del técnico mexicano Roberto Montoya.

“Tenemos un plantel bastante interesante. Sabemos que se fueron del club jugadores de mucha trayectoria que nos ayudaron a conseguir títulos, pero llegaron otros que tienen esa gana y sed de querer ser campeones y trascender”, detalló el exjugador de Malacateco y Municipal.

A decir del aguerrido jugador el cuadro colonial cuenta con las armas necesarias para superar la serie previa de la Concacaf.

“Será importante mantener la calma y no ir a lo loco. Debemos ser pacientes, porque sabemos que tenemos 90 minutos para capitalizar las opciones que generemos”, señaló el defensa.

Orgullo de San Luis

Sin olvidar sus raíces, Pinto no escatima esfuerzos para dar lo mejor de sí, por el cuadro panzaverde. Su liderazgo lo convierte en todo un gladiador dentro del terreno de las acciones. Aportó su dinamismo en la consecución de los cuatro títulos de liga que posee Antigua GFC.

“Mis raíces no las voy a olvidar nunca. Me siento muy orgulloso de mi pueblo, San Luis Jilotepeque, pero acá en Antigua me han tratado bien. Por eso intento dar lo mejor en cada partido”, afirmó el defensor.

Las metas de Pinto están muy claras y bien trazadas, tanto en el torneo local, como en el internacional. “Todos aportamos el granito de arena para que esto funcione a la perfección. Van pasando los años y siempre se aprende algo nuevo cada día”, resaltó el defensor, quien además confía en mantener el ritmo ganador con el que arrancó Antigua en el Apertura 2019.

“Partido complicado”

Pablo Aguilar, volante de los coloniales, anhela poder estar en el duelo contra el equipo canadiense Forge FC, para aportar su talento y ayudar a que Antigua GFC se clasifique a la siguiente fase del torneo internacional de la Concacaf.

Aguilar está consciente de que el partido que se disputará mañana en el estadio Doroteo Guamuch Flores será difícil, pero considera que no es imposible vencer a los canadienses.

“Sabemos de la calidad de jugadores con los que cuenta el Forge, pero estamos en casa y haber anotado un gol en condición de visita nos abre la posibilidad de revertir la serie”, indicó el diestro jugador.

El Forge FC se entrenará hoy en el Doroteo Guamuch, a las 10.30 horas y ofrecerá una conferencia a la prensa a las 11.30, mientras que Antigua hará la práctica en el mismo escenario a las 16.30 horas.

