Jugadores, técnicos, dirigentes o estructura… ¿Quién tiene la culpa del inminente fracaso de la Selección Sub 23?

La Sub 23 de Guatemala está cerca de consumar un nuevo fracaso para el balompié nacional (Foto Prensa Libre: Francisco Sánchez)

Dos días han pasado desde que la Bicolor Sub 23 fuera humillada por un representativo tico conformado por futbolistas mundialistas en las categorías Sub 17 y Sub 20 y que saboreó el triunfo por los propios errores de la Azul y Blanco.

Aunque la clasificación al Preolímpico de la Concacaf, rumbo a Tokio 2020, parece ya lejana, el elenco nacional aterrizó este viernes en territorio tico con la esperanza de revertir el 3-0, aunque las posibilidades son mínimas.

Ante la cercanía de un nuevo fracaso para el futbol nacional, los seguidores no tardaron en pronunciarse para culpar a los jugadores y al técnico Érick González por la mala imagen exhibida en el estadio Doroteo Guamuch Flores. Empero, ¿son ellos realmente los responsables?

Mientras la mayoría de los jugadores costarricenses a los que enfrentaron el miércoles promedian más de 30 partidos internacionales, los futbolistas locales no han podido quemar sus respectivas etapas y nunca han estado en un auténtico proceso de formación.

“Si bien solo hemos trabajado por diez días, este grupo se conoce muy bien, porque viene de dos procesos mundialistas, Sub 17 y Sub 20”, aseguró a su llegada al país el timonel Douglas Sequeria, quien además tenía un amplio conocimiento de cada uno de los jugadores nacionales.

¡NO TODO ESTA PERDIDO!

Nos quedan 90 minutos #VamosGuate🇬🇹💯⚽💪 pic.twitter.com/CYHUqAMs8i — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) July 19, 2019

La letal suspensión que la Fifa le colocó al balompié nacional por más de diecisiete meses (de octubre 2016 a mayo del 2018) , terminó por complicar más el futuro de la actual generación Sub 23, que apenas logró competir en el Premundial Sub 20 de la Concacaf, en la que también fue eliminada el año pasado.

El prestigioso certamen internacional francés Esperanzas de Toulón fue el único gran estímulo competitivo que tuvieron antes de enfrentar al cuadro tico, pero no les alcanzó para asimilar varios conceptos técnicos y tácticos básicos.

“Soy el responsable del resultado de esta Selección. Hoy (miércoles) me tocó perder y me tocó este trago amargo”, expresó Érick González, el técnico de la Sub 23 de Guatemala, quien carece de experiencia en selecciones y apenas dirigió por un tiempo a Suchitepéquez en la Liga Nacional. En la Primera División es dónde más ha trabajado. Llegó a la Federación Nacional de Futbol (Fedefut) por consentimiento de Wálter Claverí y de Juan Carlos Plata, exintegrante del Comité de Regularización de la Fifa.

Por si te lo perdiste: Érick González, técnico de Guatemala Sub 23, ofrece disculpas a la afición

La actual cúpula dirigencial, liderada por Gerardo Paiz, se mostró molesta por el resultado e insiste en que se preocuparán por sentar las bases hacia la Copa del Mundo del 2026.

“Tenemos que preocuparnos por formar y consolidar verdaderos procesos de formación. Sino lo hacemos, seguiremos cosechando los mismos resultados. Hay que pensar a largo plazo, cuesta, pero será nuestra misión”, dijo Paiz.

Después de su corta participación internacional, los jugadores Sub 23 tendrán que regresar a sus respectivos equipos para seguir adquiriendo más experiencia, sin embargo, ¿tendrán esa oportunidad?, ya que en la Liga Nacional, en los últimos años, se le ha dado más oportunidad a los extranjeros y naturalizados, que a los jóvenes.

La #SeleSub23 ya esta en territorio tico para disputar el partido de vuelta 🇨🇷Costa Rica 🆚 Guatemala🇬🇹 en el 🏟 Estadio Alejandro Morera Soto#VamosGuate🇬🇹 pic.twitter.com/tdvymuh2Kg — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) July 19, 2019

Contenido relacionado:

> La Sub 23 de Guatemala fue goleada por Costa Rica y los memes apuntan al nuevo fracaso de la Bicolor

> Selección de Guatemala Sub 23 decepciona en el estadio Doroteo Guamuch Flores

> Jugadores de la Selección Sub 23 se unen y piden la continuidad del proceso con Érick González