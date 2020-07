¡La espera terminó! Stheven Robles agradece al fisioterapeuta del club y se reporta listo para volver

Stheven Robles jugador de Comunicaciones FC manifestó su agradecimiento en sus redes sociales al fisioterapeuta del equipo Javier Salazar por el trabajo realizado durante estos seis meses que duró su recuperación tras una fuerte lesión.

Un 12 de febrero del presente año , Comunicaciones se enfrentó a Antigua y Robles abandonó el campo recostado sobre el hombro del fisioterapeuta costarricense Javier Salazar.

“Han pasado muchas cosas difíciles por mi mente, después de la operación pensé que ya no iba a poder jugar futbol, pero mi familia me ayudó mucho me han apoyado en todo y gracias a Dios ya me siento mejor”, expresó emocionado Robles, cuando 90 días después un 11 de mayo volvió a tocar un balón como parte de su recuperación, en nota de Prensa Libre con el jugador blanco.