La Fedefut estudia cómo demandar al técnico Wálter Claverí y este es el motivo

El técnico nacional Wálter Claverí podría ser demandado por la Fedefut. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

“Estamos estudiando cómo se hará. Él no nos puede decir corruptos si nosotros estamos bajo los lineamientos de Fifa y los estatutos”, dijo Gerardo Paiz, presidente del Comité Ejecutivo de la Fedefut.

“La demanda tiene que entrar al tribunal de ética de la Federación” ,agregó Paiz.

En los tres escenarios que presentó la Fedefut para el futuro del torneo Clausura 2020, que está en pausa por la pandemia del coronavirus, el tercero hacía referencia al tema de ascensos y descensos.

Si el certamen no se puede reanudar, “sí habrá descensos y ascensos, pero no habrá campeón. Esto aplica para la Liga Nacional, hasta la Liga Tercera División de No aficionados”.

Wálter Claverí, técnico de Mixco, equipo que descendería junto a Siquinalá si la tercera propuesta es aplicada, dijo que no compartía la decisión.

“No estoy de acuerdo que se decida a dedo quién desciende a la Primera División. Creo que hace falta un poquito más de sentido común de nuestros dirigentes para tomar medidas adecuadas y justas”, señaló el exentrenador de la Selección Nacional.

Para Claverí “habría que buscar un mecanismo justo. Los que van arriba en la tabla de la Primera, tienen la oportunidad de ser campeones pero no lo son aún”.

El estratega de 62 años pide que si equipos de la Primera División “necesitan ascender”, que se les dé la opción de jugar un repechaje con los equipos que están en el sótano de la Liga Nacional (Siquinalá y Mixco).