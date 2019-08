La interminable espera de “Gambeta” Díaz para que debute con Municipal

Alejandro Díaz mantiene el optimismo y confía en que pronto jugará con Municipal en el Apertura 2019. (Foto Prensa Libre: Francisco Sánchez).

La última vez que Díaz participó en un encuentro fue el pasado 15 de mayo, durante la semifinal de ida del Clausura 2019, entre Guastatoya y Antigua GFC (1-0), en el duelo que se disputó en el estadio David Cordón Hichos.

En dicho partido “Gambeta” jugó 52 minutos y debió ser sustituido luego de haber sufrido un desgarro en el cuádriceps de la pierna derecha.

“En ese momento me había hecho estudios con Antigua, que mostraron un desgarro de cuatro centímetros, pero luego resultó que era más grande. No me molestaba para nada y continué entrenando. Ya en Municipal los exámenes médicos determinaron que la lesión no estaba cerrada”, expresó Díaz este jueves, al finalizar la práctica en el estadio El Trébol.

Pese a las adversidades Díaz mantiene el optimismo y confía en que falta poco para que debute con el plantel escarlata en el torneo Apertura 2019.

“Gracias a Dios estoy en la última etapa de la recuperación. Me estoy incorporando con el grupo y he hecho trabajo específico. Espero que la próximo semana me ponga a punto para participar algunos minutos con el equipo”, indicó el campeón con Antigua GFC.

Díaz agregó que el próximo lunes se hará nuevos estudios para saber si ya está sanada la lesión y si puede entrenar de lleno con el resto del plantel.

“En lo personal me siento feliz porque estoy cerca de poder competir. Sé que Municipal es un gran equipo y espero dar lo mejor de mí, ponerme bien físicamente y ganarme un puesto”, señaló el atacante rojo.

El argentino indicó que ha pasado momentos difíciles al permanecer tanto tiempo fuera de la cancha.

“Es muy duro para uno como jugador cuando tiene este tipo de lesiones. La gente dice que siempre me lesiono, pero es algo a lo que estamos expuestos los jugadores y lo tomo con calma”, indicó ‘Gambeta’, quien además agregó que espera participar unos minutos en el duelo de la quinta jornada contra Deportivo Mixco.

