La misión de Antigua es remontar, ¿lo logrará?

Los jugadores de Antigua GFC están listos para afrontar la final de vuelta, frente a Municipal. (Foto Prensa Libre: Julio Sicán)

El equipo colonial trabajó ayer con la consigna de “juntos vamos por la remontada”, en el estadio Pensativo, en la mañana.

Los jugadores que dirige el entrenador mexicano Roberto Montoya ya hicieron esa reflexión.

Lee también: Jaime Alas la gran baja de Municipal para la final contra Antigua

“Ahora toca darle vuelta a la página. Tenemos que ser autocríticos y reconocer que no hicimos el partido que estamos acostumbrados. No pudimos dar tres o cuatro pases seguidos y eso preocupa, pero no hay que bajar los brazos”, comentó el volante de contención Pablo Mingorance.

El mediocampista argentino confía en que su equipo podrá hacer un buen trabajo y recuperar el terreno perdido.

“Sacamos buenos resultados fuera de casa en todo el campeonato, pero ahora tenemos que hacer conciencia de que necesitamos hacer dos goles, entrenar bien y llegar de buena forma para el juego de mañana”, agregó Chicho Mingorance.

La confianza de Ramírez

Christopher Ramírez mantiene la fe intacta y cree que es posible lograr una nueva hazaña, así como lo hicieron en la fase semifinal contra Cobán Imperial, en el estadio Verapaz.

“No fue el mejor resultado, pero el 0-1 es posible alcanzarlo. Ahora toca recuperarnos bien e ir a dar la vida y el alma en el juego de vuelta”, señaló un motivado Ramírez.

El equipo Antigüeño se encuentra en una etapa de concentración táctica y se ilusiona con lograr la remontada.

Contenido relacionado

> Municipal acaricia el título 31 tras ganar en Antigua

> “Santa Claus llegó a Municipal”, el video de Navidad y los deseos de los jugadores a su afición

> ¿Quién es la aficionada roja que celebró en el Pensativo rodeada de antigüeños?