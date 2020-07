La nostalgia del “Pando” Ramírez: recuerda uno de sus goles favoritos contra Trinidad y Tobago rumbo a Alemania 2006

"El Pando" Ramírez se pone nostálgico en redes sociales. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Para los guatemaltecos amantes del futbol, la eliminatoria rumbo al Mundial de Alemania 2006 siempre está presente. Es uno de los recuerdos más alegres y dolorosos que ha dejado una Selección Nacional.

Guillermo “el Pando” Ramírez es una de esas personas, que guarda muy bien algunas memorias de esa eliminatoria, en la que la Selección de Guatemala disputó la hexagonal final.

El exfutbolista de Livingston, Izabal, recordó especialmente un gol que anotó frente a Trinidad y Tobago el 26 de marzo del 2005.

“De mis goles favoritos vs Trinidad & Tobago 🇹🇹 Rumbo a Alemania 2006“, escribió el exjugador de CSD Municipal.

Aquel partido se disputó en el estadio Mateo Flores (ahora Doroteo Guamuch Flores) y concluyó con un marcador de 5-1 a favor de Guatemala. En ese momento y a falta del duelo entre México y Estados Unidos, la Bicolor era líder de la hexagonal.

El gol de Guillermo Ramírez llegó al minuto 16, pero Carlos Ruiz, con un doblete (29 y 37) incrementó el marcador; además, Dwight Pezzarossi también celebró en dos ocasiones (minutos 77 y 81).

Esta fue la alineación de la Selección de Guatemala para ese partido: R. Foster, P. Melgar, G. Cabrera, D, Chen (C. Quiñonez), N. Martínez, F. Thompson, G. Ramírez, G. Romero (M. Dávila). C. Figueroa, C. Ruiz (J. Plata) y D. Pezzarossi.

El gol del “Pando” Ramírez:

Resumen del partido: