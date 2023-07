VIDEO | La respuesta de Luis Fernando Tena cuando le preguntaron si dejaría a Guatemala por dirigir a México

Tena llegó al banquillo de Guatemala en diciembre del 2021 y desde ese entonces ha implementado su filosofía en la Sele, que ha mostrado un gran avance y que la llevó a los cuartos de final de la Copa Oro 2023, después de superar como primer lugar la fase de grupos.

El buen momento de la Bicolor, que ahora luce como un equipo ordenado y se ha olvidado del pelotazo, ha coincidido con una aparente crisis en la Selección de México, que actualmente tiene como técnico interino a Jaime Lozano.

En este contexto y teniendo en cuenta que Tena ha sido un técnico destacado en México, que en Londres 2012 conquistó la medalla de oro con el Tri y que en repetidas ocasiones se ha especulado con su posible llegada a la selección mayor, el tema vuelve a ponerse sobre la mesa.

Después de la eliminación de Guatemala contra Jamaica en los cuartos de final de la Copa Oro 2023, Luis Fernando Tena fue cuestionado sobre el tema en conferencia de prensa; su respuesta fue: “No, conmigo nadie ha contactado. He visto también algunos tuis que dicen o especulan y yo no quisiera caer en esas especulaciones porque no hay nada. Estoy muy contento en la Selección de Guatemala. No quisiera caer en especulaciones“.

El pasado marzo, después de que Guatemala consiguió su clasificación a la Copa Oro 2023, el experimentado entrenador dijo en una entrevista que se había quedado “con las ganas y la frustración de dirigir a la selección mayor (de México)”.

Luis Fernando Tena tiene contrato hasta el 2026 y su principal objetivo es conseguir con Guatemala la clasificación a esa Copa del Mundo, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.