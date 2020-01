La Selección Sub 20 tiene complicado camino al Mundial de Indonesia 2021

El equipo Azul y Blanco tendrá una dura tarea rumbo al Mundial 2021. (Foto Prensa Libre: Fedefut)

La Selección Nacional Sub 20 de Guatemala tendrá un ruta bastante exigente rumbo al Mundial de Indonesia 2021 que se disputará en San Pedro Sula, Honduras del 20 de junio al 5 de julio.

La clasificatoria del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2020, comenzará con una fase de grupos preliminar entre 17 naciones. Guatemala estará ubicada en el grupo H junto a Honduras, Cuba y Antigua y Barbuda.

El equipo nacional primero tendrá que sortear la fase de grupos (terminar como mínimo en la tercera posición ) luego deberá pasar dos enfrentamientos de eliminatoria directa (a un solo partido) para terminar dentro de los primeros cuatro lugares, los cuales se clasifican a la justa mundialista.

Guatemala debutará el 20 de junio contra Cuba, el horario aún está por definirse.

La fase de octavos de final será el 27 y 28 de junio, los cuartos se disputarán el 30, las semifinales serán el 3 de julio y la final el 5.

Calendario (Horarios aún por definir)

Sábado, 20 de junio de 2020

Panamá vs Surinam

Haití vs Trinidad y Tobago

Cuba vs Guatemala

Honduras vs Antigua y Barbuda

Domingo, 21 de junio de 2020

Estados Unidos vs San Cristóbal y Nieves

Costa Rica vs Jamaica

El Salvador vs Canadá

México vs Aruba

Lunes, 22 de junio de 2020

Panamá vs Trinidad y Tobago

Haití vs Surinam

Cuba vs Antigua y Barbuda

Guatemala vs Honduras

Martes, 23 de junio de 2020

Estados Unidos vs Jamaica

Costa Rica vs San Cristóbal y Nieves

El Salvador vs Aruba

México vs Canadá

Miércoles, 24 de junio de 2020

Trinidad y Tobago vs Surinam

Panamá vs Haití

Antigua y Barbuda vs Guatemala

Honduras vs Cuba

Jueves, 25 de junio de 2020

Jamaica vs San Cristóbal y Nieves

Costa Rica vs Estados Unidos

Canadá vs Aruba

El Salvador vs México

