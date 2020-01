Víctor Guay: “Fue un duro golpe, pero pronto volveré a la cancha”

El volante Víctor Guay se recupera de una lesión en la pierna izquierda. (Foto Prensa Libre: José Sierra)

El verapacense está feliz porque ya no habrá necesidad de que lo operen, y junto al cuerpo médico cobanero espera estar de regreso a finales de febrero.

“Recibí una buena noticia, hace una semana, de que no había necesidad de una intervención quirúrgica. Eso me ahorró un par de meses para la recuperación y, primero Dios, estaré en febrero trabajando con todo en el equipo”, contó Guay, emocionado.

El diagnóstico era que tenía roto el ligamento colateral y una lesión grave tipo 3 y otras menores, pero después de tres semanas de reposo, el médico le indicó que su evolución es buena.

“En su momento fue triste, porque estaba pasando por un buen momento con el equipo y con la Selección Nacional. Siempre lo he dicho, por algo sucedió”, comentó el altaverapacense, quien refirió que recibe terapia dos veces al día y que los resultados lo tomaron por sorpresa.

Apoyo total

El apoyo de su esposa, su familia, el plantel y directivos es importante para que Guay se mantenga motivado en este momento difícil, aseguró. “Lo que he pasado no se lo deseo a nadie, porque ir a los entrenamientos, ver a tus compañeros trabajar en grupo y uno afuera no es nada agradable, así que tengo que motivarme y pensar que en unos días volveré a estar en la cancha”, dijo Guay, quien esta semana empezará a tocar el balón.

El mediocampista ofensivo recordó que hubo comentarios negativos sobre la lesión que sufrió, de parte de algunos aficionados que consideraban que no estaba lesionado.

“En mi carrera jamás he fingido una lesión y menos en estas instancias, no pasa por mi cabeza hacer algo así. Las personas que me conocen no dudaron de mí, son pocos los aficionados que comentaron cosas sin fundamento”, lamentó.

“Fue un doble golpe para mí, estar lesionado y quedar eliminado, es duro, pero tengo mucho camino por delante”, dijo.

El equipo del técnico salvadoreño Jorge Rodríguez visitará el próximo domingo a Guastatoya y buscará su primera victoria del torneo.

📸 / Nuestra práctica en casa. Nuestro plantel azul trabaja motivado en búsqueda de un buen resultado para nuestro próximo encuentro. #VAMOSCOBANEROS 💙⚽️💪 pic.twitter.com/YefTRLjYSP — CSD Cobán Imperial (@CobanImperial) January 23, 2020

Contenido relacionado

> Ni rojos ni cremas ¿Cuál es el mejor equipo de Guatemala, según la IFFHS?

> Clásico 311: Municipal pondrá a la venta 16 mil 800 boletos y estos son los precios

> Allan Miranda: “Los Clásicos hay que ganarlos sea como sea”