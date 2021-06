La Selección Mayor Femenina, con legionarias incluidas, prepara partidos amistosos contra Costa Rica

Las legionarias Ana Lucía Martínez, de la Roma de Italia; Aisha Solórzano, de la Universidad Southeastern de Estados Unidos y María Monterroso, recientemente desvinculada del PM Friol en España, se unieron a los trabajos de preparación de dos juegos ante Costa Rica.

Los partidos están programados para disputarse el 13 de junio a las 11 horas en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica; y el 15 de junio a las 10 horas en el Complejo Deportivo Fedefutbol de aquella nación.

De acuerdo con la planificación de la Federación Nacional de Futbol la delegación de Guatemala saldrá el viernes 11 de junio por la tarde hacia Costa Rica para instalarse en el hotel de concentración y así preparar el primer partido 13 de junio.

Para estos juegos amistosos el director técnico Edy Espinoza convocó a las siguientes futbolistas:

Las jugadores, que pertenecen a diversos equipos de la Liga Nacional Femenina de Futbol de Guatemala, han mostrado buena actitud en los entrenos que se han llevado a cabo en el CAR.

Las tres legionarias se han mostrado contentas con haber vuelto a la convocatoria de la Bicolor para enfrentar estos dos partidos amistosos ante Costa Rica.

NAIRA➡️AISHA AND THE FIRE GET THE GO-AHEAD! Naira Lopez plays it in the box to Aisha Solorzano who buries it in the back of the net to put the Fire ahead of the Sand Sharks 1-0 with 17:28 to go in regulation! #FuelTheFire🔥 pic.twitter.com/giznyf2I3J

— SEU Women's Soccer (@SEUFireWSoccer) November 18, 2020