Amarini Villatoro: “Mañana haremos un gran partido y buscaremos clasificar a la siguiente ronda”

Amarini Villatoro en el reconocimiento de cancha del Ergilio Hato de Curazao. Antes habló con la prensa en forma virtual. Foto Prensa Libre: Cortesía Fedefut.

Amarini Villatoro está tranquilo. Contento porque el grupo ha evolucionado en buena forma. Así lo confirmó en la conferencia de prensa virtual con medios nacionales. En Curazao todo marcha bien, incluso con aquellos jugadores que “salieron tocados” del partido ante San Vicente y las Granadinas.

El once lo tiene definido. Kervin García ocupará el puesto de Gerardo Gordillo, que no viajó por una lesión en una de sus piernas. Óscar Santis, Moisés Hernández y Darwin Lom están al 100. “La última práctica que es hoy – 7 de junio a las 18 horas de Guatemala en el estadio Ergilio Hato – será determinante para confirmarlos”, dijo.

A Villatoro le preocupa Rodrigo Saravia, que aún tiene algunas molestias en el talón de Aquiles. Con esto el entrenador del Azul y Blanco no esconde que repetirá a la mayoría que jugó el primer partido de esta semana de eliminatorias ante San Vicente.

Nicholas Hagen iría a la portería. Repetirían Matan Peleg, José Pinto, Moisés Hernández, Stheven Robles y la novedad sería García. Luis Martínez, Rudy Barrientos, Rodrigo Saravia (salvo que no se recupere al 100) Marvin Ceballos y Darwin Lom.

Respecto de las cosas extrafutbolísticas, como haber estado detenidos en el aeropuerto de Curazao por más de tres horas, Villatoro explicó que “siempre ha sido así por historia. No nos podemos quejar. A la cancha entrarán once contra once y habrá un buen arbitraje”.

Agregó: “El grupo está anímicamente bien, hay buena actitud del grupo. Tengo la certeza y estoy convencido de que mañana haremos un gran partido y primero Dios alcance para tener el resultado deseado.

El rival

Amarini Villatoro indicó que Curazao “maneja una misma filosofía, una misma metodología, independientemente de quién sea su entrenador. Es parte de la cultura holandesa, el buen trato del balón en la salida, buenas transiciones en la defensa hacia el ataque. No es el rival típico caribeño. Ellos apuestan más por la posesión y el control del balón. Es un buen rival”.

Para el técnico guatemalteco la idea con que saldrán al juego de este martes 8 de junio es “atacar y defender. Debemos hacerlo bien. Hay que saber cuándo, cómo y por qué. Hay que ser directos. Si el rival nos espera debemos de tener la pelota. En el futbol moderno hay que hacer las cosas bien. La defensa, la media cancha y la delantera tienen que hacer su labor. Debemos ser un equipo compacto”.

Antes del partido Villatoro dice: “Trato de estar tranquilo. Estoy contento. Si algo tengo seguro es que los muchachos harán un gran partido, jugaremos muy bien y ojalá que esto alcance. Es futbol y primero Dios lo logremos. Mañana haremos un gran juego y buscaremos ese resultado que nos clasifique a la siguiente ronda”.