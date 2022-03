Líderes de las barras de Municipal y Comunicaciones hablan sobre el hecho violento en Querétaro vs Atlas

Guille Ávila es el líder de la Banda del Rojo (Municipal). Ha estado involucrado en este ámbito desde hace 11 años y asegura que lo que pasó en Querétaro fue algo “muy misterioso”. No cree que que haya sido causado por las barras.

“La situación es muy lamentable. Siempre que haya víctimas y las personas atacadas sean en su mayoría ajenas a las barras (familias y niños), todo se sale de control. Pero a veces se tienen que resaltar que estas situaciones de violencia extrema no son causadas por personas pertenecientes a las barras“, afirma el aficionado escarlata.

“Las barras actúan en bloques, pero como ya es mucha gente (en Querétaro), las cosas pueden salirse de control. Uno analiza lo de Querétaro y Atlas, y no fue causado por las barras, creo que hay algo muy misterioso atrás de todo lo que pasó”, Guille Ávila – La Banda del Rojo.

Ávila comenta que “a las gradas de los estadios llega toda clase de personas. Resalta que por mucho años habían incluso personas pertenecientes a las pandillas y personas que pertenecen también a una clase alta. Desde arquitectos y albañiles… al interior de la barra se sabe a lo que se va, a alentar, y creo que muchas veces lo que sucede es el reflejo de las mismas problemáticas del país”.

El líder de la Banda del Rojo asegura que en el país se conoce únicamente un lado de las barras, pero que poco se dice la labor social que hacen. “Somos la única barra que ha apoyado en desastres nacionales, como la erupción del volcán, El Cambray, y ahora la pandemia. Apoyamos a muchas familias, con víveres. También en el arte, como la gente que pinta murales. Y la música, la implementamos bastante, como tocar un instrumento y ser parte de la murga de la Banda del Rojo“.

Para Ávila el objetivo, como líder, es que “el único vicio sea el futbol”. Pero tampoco puede ocultar o negar los episodios violentos en los que se ha visto involucrado su grupo.

“Sabemos al riesgo al que vamos (a estadios visitantes), todas las canchas son complicadas, más sabiendo que sos hincha de Municipal: vas contra todo el mundo. Nosotros tenemos códigos, que fue lo que no se dio en Querétaro. Que golpearon mujeres y niños y creo que nosotros nunca lo haríamos. Esas cosas son solo dentro de las barras. Pero nuestro lema es: ‘si nos buscan, nos encuentran'”.

“Somos gente normal, que trabaja, que tienen familia y responsabilidades. Tal vez la pasión nos hace hacer cosas que no cualquiera va a hacer, por ejemplo, viajar sentado 20 horas, aguantar frío, dormir en un parque y muchas veces priorizar al club antes que a la familia”, dice Carlos Carrillo, líder de la Vltra Svr (Comunicaciones FC).

El aficionado albo también rechazó de manera contundente lo que sucedió en Querétaro: “Bastante triste ver las imágenes. Creo que nadie va al estadio a eso, pero sucedió y triste más porque todos tenemos familia en la casa que nos está esperando. Creo que fue negligencia de muchas partes.

“Era un partido de alto riesgo y no se tomaron las medidas que se tenían que tomar. Algo que se pudo evitar. Para mí los problemas en el estadio no se tratan tanto de las barras. En todos los sectores hay gente que no se puede comportar”, Carlos Carrillo de la Vltra Svr (Comunicaciones).