“Lo viví también y te diré que el tiempo pone a todos en su sitio”: El mensaje de apoyo que Carlos “el pescado” Ruiz le envió a Ana Lucía Martínez

Por ejemplo, el referente de la Selección Nacional, Carlos el Pescado Ruiz, publicó un mensaje contundente en su cuenta de Twitter respaldando a Martínez Maldonado y criticando a las autoridades.

“Ana Lucía Martínez, te entiendo muy bien, crack. El siempre querer estar y aportar. No se pregunta cuando eres parte y tampoco cuando no, lo viví también yo y te diré que el tiempo pone a todos en su sitio. Lo bueno es que te ahorrarán una paliza en clase económica. Porque ellos en first”, escribió el Fish, quien ha sido crítico de la Fedefut que dirige Gerardo Paiz, y otros.

El mensaje tuvo una reacción inmediata para los seguidores no solo del Pesadito Ruiz sino de Ana Lucía Martínez.

La futbolista publicó un vídeo después de las declaraciones que dio Espinoza respecto de que no obedecía instrucciones. Martínez jugó el año pasado, en julio, dos partidos ante Costa Rica, y aseguró que tanto Espinoza como Benjamín Monterroso, que dirige los procesos femeniles de Guatemala, le habían reconocido su labor.

Otro de los jugadores que le apoyó a Martínez fue el mediocampista del Deportivo Mixco, Jean Márquez.

— CR20 (@FishCr20) January 25, 2022