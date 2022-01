“No nos metemos en las convocatorias, pero sí esperamos buenos resultados”: El presidente de Fedefut se pronuncia sobre el caso Ana Lucía Martínez

El presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz, consultado vía telefónica, expresó que debido a lo que ha generado no haber convocado a Ana Lucía Martínez para estos juegos pidieron un informe al cuerpo técnico para saber las razones.

El tema de no convocar a la legionaria guatemalteca, Ana Lucía Martínez Maldonado, de 32 años, a la Selección Nacional para los juegos eliminatorias de una ronda preliminar para la Copa del Mundo Australia – Nueva Zelanda 2023 sigue dando mucho de qué hablar y ha generado opiniones divididas.

Paiz aseguró que Espinoza únicamente le dijo que “no la necesitaban para estos juegos de febrero”. El dirigente expresó que traer a Ana Lucía al país lleva tiempo y recursos, y la Selección ya trabaja de cara a los juegos que será a mediados de febrero.

Paiz, a partir de la respuesta del cuerpo técnico que encabeza Espinoza, indicó que respaldan y respetan la decisión “porque jamás se han metido en ellas en ninguna de las selecciones”.

“Las convocatorias de Selección, de futsal, de futplaya, femenina y masculina, son un asunto de los cuerpos técnicos, no de nosotros. No nos vamos a meter en ese trabajo. Lo he dicho en muchas ocasiones. Lo que sí les vamos a pedir son buenos resultados”, expresó Paiz.

Eso sí, dejó claro que lo único que les van a exigir son resultados. “Queremos buenos resultados y si a partir de esas decisiones es lo que buscan pues lo respetamos”.

“Yo respeto y valoro el trabajo de la jugadora Ana Lucía Martínez, como el de muchas otras más, pero también hacemos lo mismo con el cuerpo técnico”, aseguró.

En momentos así, sólo puedo estar agradecida por las maravillosas personas que me rodean y me hacen crecer ♥️✨ — Ana Lucía Martínez (@AnaluMartinz20) January 24, 2022

Martínez Maldonado publicó este 24 de enero un vídeo en donde revela y responde a las criticas que se generaron a partir de que el entrenador de la Bicolor femenina, Edy Espinoza, indicó a diversos medios que “el motivo es que táctica y disciplinariamente no se adapta a las situaciones que nosotros necesitamos en la Selección”.

Martínez dijo sentirse triste y sorprendida porque tanto Espinoza como Benjamín Monterroso le habían respaldado el año pasado tras unos juegos que sostuvieron contra Costa Rica.

Sin embargo, Espinoza ha sostenido que son muy disciplinados en el tema táctico “y a ella no le parecen esas cosas, entonces no hace lo que uno le pide. No hay mucho qué hablar sobre el tema”.

La delantera que juega en la Serie A de Italia con la Sampdoria femenil no estará en los juegos ante Islas Vírgenes Estadounidenses y Curazao el 16 y 19 de febrero próximo.

El técnico nacional dejó claro esto: “Ella podrá haber sido goleadora del Napoli (creo), de Sampdoria o de la Roma (creo que también estuvo). No sé cuántos goles hizo, pero ¿goleadora?, los referentes son en este caso, que si yo hubiese dejado fuera a Carlos Ruiz en su momento. Si él metía goles y se adaptaba, no tengo por qué sacarlo. Ella no se adapta a lo que nosotros queremos y disciplinariamente. Sencillo, eso es”.