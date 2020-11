Los memes de la goleada de Saprissa (4-1) sobre Municipal en la Liga Concacaf

Johan Venegas fue el autor de los cuatro goles frente a Municipal; Ramiro Rocca anotó el único tanto del combinado escarlata, en el estadio Ricardo Saprissa.

Con esta victoria, el combinado costarricense avanzó a los cuartos de final de la Liga Concacaf, instancia en la que enfrentará a Marathón.

No se preocupen por la niebla flojos, "ojos que no ven corazón que no siente"

— El Rey Viste de Blanco (@ElReyHexaCrema_) November 6, 2020