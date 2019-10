Luis de León y la foto que se volvió meme. “Lo único que hago es protegerme”

Luis de León asegura que fue una vergüenza lo que sucedió. (Foto Prensa Libre: Luis López)

El defensa escarlata dice que se vio sorprendido cuando vio que una foto suya e imágenes eran parte de los memes que inundaron las redes sociales después de la trifulca entre Municipal y Xelajú MC, en el partido de la fecha 12 que ganaron los rojos por 2-0.

Luis aseguró que durante el pleito, que él andaba con la cabeza fría y evitaba problemas, por eso caminaba para atrás para poder defenderse de cualquier ataque de algún compañero de los chivos. “Soy pacífico y no quería problemas. Quería evitar problemas por eso caminaba para atrás en forma de protección”, reconoció el lateral, quien se integró el lunes a la Selección Nacional.

Para el lateral escarlata que su foto haya salido en un meme no le causa ninguna gracia, pues considera que lo que sucedió en el estadio Del Trébol es una vergüenza para el futbol guatemalteco y que no debe repetirse. “Para los jugadores es una vergüenza que hayamos llegado a esa situación. Es lamentable lo que sucedió y no hay justificación. Uno debe tener cabeza fría para esos momentos”, reconoció de León.

El jugador dice que antes de lo sucedido había recibido un golpe en la cabeza y por eso estaba con miedo y se cuidaba. “Están los videos donde se ve que me hago para atrás para protegerme. El golpe en la cabeza hizo que estuviera alerta. Ahí se demuestra que yo no buscaba problemas”, explicó.

El resultado de la trifulca dejó siete jugadores expulsados. En el acta arbitral se reporta que hubo empujones, patadas y puñetazos y será el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional la que definirá cuáles podrían ser las sanciones para los futbolistas involucrados.

Municipal volverá a jugar hasta el 20 de octubre cuando se enfrente a Comunicaciones en el Clásico 308. Por el momento, los futbolistas como Luis de León continuarán su preparación con la Bicolor para el partido frente a Anguila por la Liga de Naciones de la Concacaf.

