Marco Antonio Morales, el único técnico guatemalteco que está en semifinales y que le ha devuelto la ilusión a la afición de Xelajú MC

Marco Antonio Morales, técnico de Xelajú MC. (Foto Prensa Libre: Cortesía Xelajú MC)

Morales comenzó su aventura como entrenador en 2004, en las ligas menores de Cobán y posee el récord de llevar a la Sub 20 a las semifinales; algo que, hasta hoy, no se ha vuelto a repetir.

Desde entonces ha ido quemando etapas, desde la Tercera División, hasta ahora, que quedó a cargo de Xelajú MC después de la destitución de Wálter Claverí.

“Me ha tocado picar piedra”, reconoce el estratega nacional. “En la Tercera es muy difícil, no le pagan a ningún jugador casi… se entrena desde las 6am y en la tarde, porque los futbolistas tienen que trabajar. Ahí es donde uno saca el curso de entrenador“, señala Marco Antonio.

Los conocimientos adquiridos los consiguió gracias a su paso por Cobán Imperial, Chisec, Galcasa, Bárcenas, Achuapa, San Jorge de Zacapa, Deportivo Mixco y Carchá.

Su mejor momento

“Mi mayor satisfacción es esto que estoy viviendo. Dios me dio la oportunidad de tomar este reto: lograr llevar al equipo a donde está. No por mí sino por los jugadores”, confiesa el técnico guatemalteco, quien también fue asistente de Érick González en la Sub 20 y Sub 23 de la Selección de Guatemala.

Morales asegura que la “motivación está a tope. Xelajú tenía cuatro torneos de no clasificar y anoche la gente, desde Palestina de los Altos ya nos esperaba… una caravana en San Juan Ostuncalco nos apoyo. Entramos a las 11:30 pm al estadio y fue una alegría tremenda. Tenemos un compromiso grande“.

Municipal, con Sebastián Bini (Argentina) y Willy Olivera (Uruguay) de Guastatoya son los otros técnicos y equipos clasificados; todavía está pendiente la llave entre Comunicaciones y Antigua GFC, que enfrentará a Mauricio Tapia (Argentina) con Jeff Korytoski (Estados Unidos.)

Las claves

Para Marco Antonio la clave de que Xelajú MC esté en semifinales es el compromiso que tiene el plantel y que se ve reflejado en cada jornada de trabajo. La buena comunicación entre los jugadores y el cuerpo técnico ha sido vital.

El ser un conocedor del futbol guatemalteco, y también exjugador, es una ventaja que le ha permitido al entrenador del equipo quetzalteco tomar decisiones que, por el momento, están funcionando.

“Nosotros seguimos trabajando la misma metodología de Wálter Claverí; un método combinativo, jugando desde atrás… la clave como cuerpo técnico es que hemos respetado a los jugadores por sus jerarquías (experiencia y extranjeros). Les hemos dado la confianza y tenemos muy buena comunicación”, indica.

Xelajú MC dejó en el camino a Malacateco, después de ganar 1-0 en la ida y 0-2 en el estadio Santa Lucía. Fue un resultado contundente en una de las canchas más difíciles de la Liga Nacional.

“Nosotros, a Chicho Mingorance lo usamos normalmente de contención. Pero el jueves lo pusimos como volante de orilla por la derecha. Eso sorprendió a Malacateco; usamos a Ubico para que le cubriera la espalda. Y en el juego de ayer, ellos esperaban que lo pusiéramos en la misa posición, pero jugó como mediapunta detrás de Israel Silva”, señala Morales.

Las llaves de semifinales todavía no están definidas pues hoy se conocerá la nueva fecha para el juego de vuelta de cuartos de final entre Comunicaciones y Antigua GFC, que fue suspendido por los casos de coronavirus en el plantel colonial.