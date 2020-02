Mario Castellanos: “Estamos pasando un momento muy duro”

El delantero Mario Castellanos reconoce que Xelajú tiene mucho tiempo de estar mal. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

El experimentado delantero guatemalteco habló del momento que atraviesa Xelajú MC, que acumula tres derrotas, tres empates y una victoria.

“Es difícil entender lo que nos está pasando, porque nosotros hacemos el trabajo para tener resultados buenos. Resumo nuestra realidad en dos cosas: generamos ocasiones, pero no concretamos, y nos generan poco, pero nos anotan”, explicó Mario ‘el Toro’ Castellanos.

El futbolista petenero de 37 años reconoce que el entorno en Xelajú es complicado y fue autocrítico respecto de que el club no tiene consistencia en defensa y ataque.

“El futbol es de momentos. No todo es alegría, hay momentos difíciles, y hoy estamos pasando uno muy duro, algo que viene de mucho tiempo atrás. No es de ahora. Lo que nos queda es levantar el ánimo a los jóvenes por tanto comentario negativo al grupo. Ese papel nos corresponde”, señaló.

Con dos goles en 95 minutos, Mario Castellanos es el goleador del equipo, por encima de los extranjeros Óscar Belinetz y David Rugamas, quienes suman un gol cada uno con el doble y triple de minutos jugados. Ante las estadísticas, el petenero espera tener mayor participación.

“Siempre trabajo para estar listo los minutos que me tocan, ya sean cinco o diez; pero sabemos que lo individual no sirve cuando el equipo no gana. El cuerpo técnico es el que sabe, y tomará las mejores decisiones. A mí lo que me queda es aprovechar los minutos que me toca estar”, expresó el ‘Toro’ Castellanos.

Xelajú tiene una complicada visita este domingo al estadio David Cordón Hichos, de Guastatoya, un escenario donde no ha ganado en el historial frente a los pechoamarillo.

El equipo chivo incorporó al volante Fredy Ruano, quien se une por las recurrentes lesiones de los mediocampistas Edward Santeliz y Didier Sagastume.

#Clausura2020 | Alexis Matta pide disculpas a la afición luego de la derrota de @Xelaju_Oficial 2-1 ante @Rojos_Municipal pic.twitter.com/P2bkHt3Oew — Raúl Juárez (@RaulJuarezPL) February 13, 2020

Contenido relacionado

> Alejandro ‘Gambeta’ Díaz liquida a Xelajú MC

> Mario Castellanos: “A mi edad disfruto cada minuto porque no sé cuándo pueda ser el último partido”

> Sergio Egea “Pedimos disculpas, pero hay que levantarse porque se viene otro juego y hay que competir”