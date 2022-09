Matan Peleg: “Seguro que nos vemos pronto, los amo”, el defensa expresó su tristeza luego de que su equipo no le autorizara unirse a la Selección Nacional

Ya en la nueva era bajo el mando del mexicano Luis Fernando Tena, Peleg no había sido tomado en cuenta, pero técnico de la Bicolor siempre estuvo al pendiente su rendimiento con su equipo el Hapoel Kfar Saba FC.

El jugador guatemalteco-israelita, había recibido la llamada de Tena para que se uniera al equipo nacional para los juegos ante Colombia y Honduras, pero lamentablemente su club no le otorgó el permiso y Peleg no podrá volver a vestir de azul y blanco, al menos para estos compromisos de preparación.

A pesar de ser fecha oficial FIFA, el equipo estaba obligados a cederlo, pero se cerraron a no dejarlo salir de Israel y aunque la Fedefut pudo haber actuado en contra del equipo, prefirieron no hacerlo para no perjudicar al jugador.

Pero esto vino a generar tristeza para el defensa, ya que en sus redes sociales mostró su frustración de poder unirse al equipo guatemalteco.

“Es importante para mí decir algunas cosas, antes que nada gracias al entrenador del equipo que me contactó y me pidió que viniera pero desafortunadamente el equipo en el que estoy jugando actualmente no me dio permiso para volar y representar a Guatemala”, escribió el seleccionado nacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Matan Peleg (@matan_peleg93)



Con una foto de espalda y de rodillas, demostró su estado anímico ante esta situación y dejó claro que fue por decisión de su equipo y agradeció al técnico Tena por contactarlo y dejó claro que pronto se volverá a ver con sus compañeros y no ocultó su amor hacia la selección.

