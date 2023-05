Mundial Sub 20: El saludo y la aclaración que le hizo Javier Mascherano a Rafael Loredo

Pero este no era un saludo más, ya que la semana había estado marcada por las acusaciones del seleccionado centroamericano de un supuesto espionaje albiceleste.

Desde la AFA siempre mantuvieron la postura de que se trató de un error. Un fotógrafo de la delegación habría ingresado al vestuario guatemalteco durante la primera fecha por equivocación y ellos creyeron que se trataba de alguien que tenía intenciones de descubrir su plan de juego, ya que allí estaban las pizarras marcadas.

Pero en Guatemala instalaron la cuestión y por eso Mascherano aprovechó para aclarar los tantos con el mexicano Rafael Loredo, a quien se lo vio comprensivo con las palabras de su par.

El técnico argentino explicó lo que ocurrió: “Hubo una confusión, obviamente si hay algo que no hago es espiar. Hoy con toda la tecnología, no hace falta hacer eso. Tenemos todos los partidos, vimos los cuatro partidos que jugaron en Argentina: contra Los Andes, contra Villa San Carlos, contra Gimnasia y contra Sacachispias. No tenía sentido. Hubo una equivocación de vestuario por la ellos interpretaron algo que no era así y (a Loredo) le di la tranquilidad de que sepa que no hacemos eso y nunca lo haremos porque no nos gustaría que nos lo hicieran a nosotros”.