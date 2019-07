Municipal comienza su aventura en la Premier Centroamericana contra el Alianza

Municipal debutará este miércoles contra el Alianza, El Salvador, en la Premier Centroamericana. (Foto Prensa Libre: Francisco Sánchez).

La partida de Nicholas Hagen al futbol de Bélgica propició el espacio que ocupará Úbeda, quien reconoció que es una gran responsabilidad.

“Estoy muy contento. Uno lo que quiere es jugar cuando llega a un equipo. Ser el portero titular en Municipal es una gran responsabilidad y trataré de hacerlo de la mejor manera. Espero que sea un buen inicio”, indicó el portero, que vive su segunda etapa en el cuadro escarlata, pues fue parte del plantel en el 2017.

El jugador, originario de Iztapa, Escuintla, confesó que no esperaba que se le abrieran las puertas tan rápido, pero afirmó que su trabajo desde que retornó a los ediles siempre ha estado enfocado en trascender y ganarse un puesto.

“La verdad, no esperaba que se me diera esta oportunidad tan pronto. Ahora que me llegó voy a intentar aprovecharla al máximo y con mucho trabajo trataré de aferrarme al puesto”, comentó ayer en el complejo deportivo Ernesto Villa, antes de viajar a El Salvador.

El guardameta dijo que intentará ofrecer una de sus mejores versiones, pues su deseo es demostrar que reúne las condiciones para defender la portería de los rojos.

“Podrán ver en mí mucho compromiso y entrega. Le he venido pidiendo a Dios que las cosas se me den de una buena manera y espero que así sea, para estar bien conmigo mismo y llenarme de confianza. Es lo que quiero transmitirle al grupo y al profe Horacio, que es el principal”, afirmó Úbeda.

Sus reflejos y sus atajadas con Siquinalá, su anterior equipo, fueron vitales para que los rojos volvieran a fijarse en él.

“Sería lindo comenzar de titular también en el torneo nacional. Es lo que busco y ojalá que mañana —hoy— sea un buen arranque”, señaló.

Compite por un puesto

Según declaró ayer el estratega Cordero, los rojos están en búsqueda de un portero extranjero, pero Úbeda afirmó que, independientemente de ello, continuará sin desmayar y esforzándose al máximo.

“Municipal es el equipo más grande, entonces la competitividad es fuerte por la titularidad. El portero que ataja aquí tiene que estar en muy buenas condiciones, por lo que es el club y por todo lo que se juega. Es un compromiso muy grande, pero estamos trabajando para eso”, refirió el portero rojo.

