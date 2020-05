Municipal considera que se debería respetar la sugerencia de la Concacaf al futbol de Guatemala

Gerardo Villa, presidente de Municipal, espera que la Fedefut siga las recomendaciones internacionales. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La cancelación de los Clausuras 2020 del futbol nacional fue visto con buenos ojos, pero dejar en discusión el tema de ascensos y descensos ha generado diversas reacciones ya que la recomendación de la Concacaf fue clara acerca de que no haya campeón y se congelen los ascensos y descensos.

Gerardo Villa, presidente de Municipal considera que se debe seguir las sugerencias del máximo rector del futbol del área.

“Es algo que no nos compete a nosotros porque al final participaremos con el que este de rival el próximo torneo, pero si me pregunta que pienso yo, creo que se debe respetar lo que sugirió la Concacaf y la Federación no dejarse presionar por ciertas personas que están alrededor de ella”, expresó Villa en un programa de televisión.

La Fedefut debe definir solucionar este viernes que pasará con la situación de los ascensos y descensos.

😈🏆 Municipal es historia, tradición, títulos, orgullo, pasión, pueblo. Un amor que viene de generación en generación. ¡Orgullosos de ser puros chapines y puros rojos! #Aniversario84 ❤️💙🇬🇹 pic.twitter.com/OQfqOF01Ff — CSD Municipal (🏠) (@Rojos_Municipal) May 18, 2020

“Esta es una decisión cien por ciento de la federación. Ahí si la liga no tiene mayor participación. Creo que lo correcto sería respetar lo que ha pasado con otros países donde no hay ascensos ni descensos”, agrego el presidente escarlata.

El futbol guatemalteco fue suspendido el 16 de marzo tras la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus a Guatemala. Esta semana la Fedefut canceló definitivamente los torneos, pero dejó abierto el tema de ascensos y descensos.