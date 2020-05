Juan García, presidente crema, opina que si no hay campeón no debe haber descenso en la Liga Nacional

El equipo de Comunicaciones tuvo un buen Clausura 2020 desafortunadamente no se pudo concretar su trabajo. (Foto Prensa Libre: Comunicaciones)

La cancelación del Clausura 2020 es un hecho, pero la Federación de Futbol de Guatemala (Fedefut) aún no define si habrá descensos y ascensos en el cierre de la temporada 2019-2020.

“Las decisiones tienen que ser parejas para todos. Desde mi humilde opinión, si no hay un campeón, no puede haber un descenso. Si no hay un descenso no puede haber un ascenso. Este es un torneo que todos debemos perder”, expresó Juan García, presidente albo a un medio electrónico.

El máximo encargado de los cremas también opinó que se deben seguir las recomendaciones de La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Ya que Guatemala es un ente afiliado a la Federación Internacional de Futbol Asociación (Fifa) y la Concacaf es su representante en el área.

García llamó a las autoridades a tomar decisiones consecuentes al respecto.

“Si ellos recomiendan algo, seguro lo analizaron y evaluaron. Cuando Concacaf hace una recomendación tan puntual, creo que tenemos que seguir esta directriz”, agregó.

Comunicaciones, hasta la fecha 13 del Clausura 2020 cuando fue cancelado, ocupaba la primera posición con 28 puntos y se perfilaba para ser uno de los mejores del certamen por su buen desempeño.

La segunda casilla la ocupaba Municipal con 23 puntos y quien es el último campeón en torneos cortos.