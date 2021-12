Municipal es tendencia en Twitter y seguidores aprovechan para trollear a Comunicaciones

Es un día especial para los seguidores de Comunicaciones, que no celebran un título internacional desde hace 43 años.

Y, mientras algunos pueden vivir este evento en el recinto deportivo, otros lo hacen desde las redes sociales, en donde también han hecho acto de presencia los aficionados rojos.

Municipal es la tendencia número uno en Guatemala y sus seguidores han aprovechado para trollear a su archirrival.

Hablen por ustedes vende humo, a mi lo único que me importa siempre es el Club Social y Deportivo Municipal. ❤️

Ya lo he dicho muchas veces, si no hablan de MUNICIPAL no venden ni les hacen caso.

— ☄Alicia Calvillo ☄ (@aliciacalvillo) December 15, 2021