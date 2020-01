Municipal gana con lo mínimo en Mixco, termina defendiendo y se olvida de atacar

Rudy Barrientos (centro) festeja con sus compañeros el gol del triunfo en Mixco. (Foto Prensa Libre: Francisco Sánchez)

El equipo de Sebastián Bini no logra encontrarse, las nuevas contrataciones no entienden el juego del equipo rojo y eso se refleja en el marcador y en el funcionamiento.

El gol de Rudy Barrientos al minuto 16, tras un pase de Jaime Alas, que supo definir bien el volante rojo al quedarse solo frente a la portería de Rony Álvarez, quien no pudo hacer nada para evitar la anotación.

A Municipal le está costando el Clausura 2020, no solo por las indecisiones del portero Nicholas Hagen y las deficiencias de la defensa, sino porque también el medio campo no logra ser un equipo superior, al contrario pierden muchos los balones y lucen desesperados, y están desconectados con los delanteros, que no hay podido ser efectivos.

¡A defender!

Mixco intentó buscar el empate y ponía en aprietos al equipo escarlata que no pudo aprovechar las opciones con las que contó. Al minuto 59 salió expulsado José Milla y aunque eran los locales los que jugaban con 10, era Municipal el que se defendía y su técnico Bini no apostó por una mejor ofensiva, al contrario ingresó al defensa Héctor Moreira para cuidar la ventaja de 1-0.

Los rojos estuvieron acorralados los últimos minutos y fue así como también recibió tarjeta roja el lateral trinitario Mekeil Williams, al 81, por lo que para evitarse más sustos Bini ingresó a Carlos Monterroso y se olvidó de atacar.

‘Los Chicharroneros’ contaron con opciones para vencer al portero Hagen, pero no fueron efectivos y concluyeron el duelo con 9 jugadores, ya que también salió por tarjeta roja Erik Pimentel.

Municipal logró su primer triunfo en el torneo y respira porque acumula cuatro puntos, pero continúa la preocupación por el funcionamiento y principalmente porque terminan defendiendo y acorralados los partidos.

