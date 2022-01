Nicaragua y Belice, los primeros fogueos de la Selección Nacional en la era de Luis Fernando Tena

La triangular amistosa se llevará a cabo el 26 y el 29 de enero en Nicaragua. El estadio nacional de Managua será el recinto donde Tena tendrá la oportunidad de probar a los primeros jugadores en este nuevo recorrido que tiene por objetivo el Mundial de 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El juego ante los canadienses, que marchan en primer lugar en el octogonal clasificatorio para Qatar 2022, se cayó debido a la pandemia de covid-19 que azota muy fuerte a todo el mundo y ha golpeado a los países de Norteamérica.

Antes de que se confirmaran estos dos juegos se había hablado de que la Selección podría enfrentar a Bolivia o Guyana, pero ninguno fue confirmado.

El técnico mexicano compareció a la primera conferencia de prensa del 2022 el pasado 12 de enero después de haber completado los entrenos del primer microciclo.

Tena externó que la plática que sostuvo con su antecesor, Amarini Villatoro, quien ahora dirige al Municipal Pérez Zeledón de Costa Rica, fue productiva y muy importante.

“Quedé agradecido porque él fue flexible con todas sus experiencias. Me dio detalles de jugador por jugador. Eso me ayudará, sin duda, para sacar mejor provecho de cada uno de los futbolistas. Se portó muy bien conmigo”, expresó.

Respecto de si haría lo mismo con Carlos el Pescado Ruiz, de hablar sobre la Selección Nacional, Tena no dudó en responder que sí le gustaría “tener una conversación con él porque es el mayor referente, el mejor jugador de la Selección en su historia. Me dijeron que vivía en Texas, pero seguro haremos lo posible por hablar con él por Zoom, que en estos tiempos está de moda”.

El estratega mexicano reveló que en la primera convocatoria “hubo calidad en el plantel. Hay algunos que tienen más de lo que yo creía y había visto en la televisión. Les vamos a seguir la huella a todos desde el sábado – 15 de enero – que inicia el torneo.

“Es inevitable no empezar a soñar con un once. Sí lo he hecho. El futbol es presente. Me lo voy imaginando. Ir soñando con qué equipo podemos jugar. No está definido, pero hay muchos jugadores por conocer todavía”, dijo Tena antes de que se confirmara esta triangular.