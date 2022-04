“No veo a Guatemala en el mundial 2026”, José del Valle analiza el por qué la Bicolor no ha clasificado a una Copa del Mundo

El periodista comenzó la charla con una frase contundente “Cuando inició la eliminatoria yo tenía cero expectativas, Guatemala no iba a estar en el Mundial de Qatar , obviamente no es mi deseo, siempre quiero que le vaya bien a mi selección, pero cuando preguntan por un análisis ese va de la mano con lo que uno conoce del futbol de Guatemala”.

Luego, del Valle puntualizó los problemas a los que se enfrenta el futbol nacional “Es algo multifactorial, males endémicos, no podemos puntualizar un solo factor”, dijo. “Guatemala necesita directivos mejor preparados, que no solo sepan del negocio, que también sepan de fútbol. Guatemala no perdió un partido en eliminatoria y quedó fuera del Mundial, esto en parte porque el partido clave se jugó en Curazao” expuso.

“Yo no escuché a ningún directivo quejarse del formato que se estableció, un formato que claramente no favorecía a Guatemala” cuando se trató el tema del nuevo formato de eliminatoria que estableció la Concacaf, “Me hubiese gustado que los directivos señalaran eso y no que agacharan la cabeza”.

Para el periodista, otros de los factores a tomar en cuenta son los mismos futbolistas guatemaltecos, “El futbolista debe mejorar en su preparación. Hoy en día no basta solo con el talento. El futbolista de elite es disciplinado desde lo táctico, come bien, duerme bien, entiende la palabra profesional de manera integra”.

“El futbolista guatemalteco debe tener una mentalidad más ganadora, a veces somos demasiado humildes y se ve reflejado en la cancha. Ahí es ganar o morir”, destacó.

Para Del Valle el tema de los entrenadores es un factor clave que Guatemala debe mejorar, especialmente en el futbol formativo, “Guatemala necesita invertir en formadores que trabajen las fuerzas básicas. Hay que empezar a trabajar con los niños desde una edad muy temprana. Si se establecen mecanismos para identificar el talento a temprana edad, formarlo y pulirlo, los resultados serían distintos”, finalizó.

Entre otros temas se refirió sobre los aficionados y su papel en el futbol nacional “Los hinchas cada vez asisten menos a los partidos de Liga Nacional. Cuando el hincha va a la cancha le termina generando un ingreso al club, con ese dinero los equipos pueden invertir mejor”.

Por otro lado, para José del Valle la cantidad de extranjeros en equipos de la Liga Nacional no es un factor que impida al futbol de Guatemala progresar, ya que “Sucede en varias ligas del mundo, los extranjeros buenos marcan diferencia y pueden ayudar a que una liga crezca, el futbolista guatemalteco debe aprender a competir y ganarse su lugar”.

Durante el debate, del Valle mostró su oposición a que la Selección Nacional de Guatemala cuente con no nacidos en el país. “Si Guatemala clasifica con futbolistas naturalizados que hayan nacido en otros países, ¿el guatemalteco se sentiría identificado? ¿Sería un reflejo del crecimiento del fútbol nacional?”

Para del Valle no es suficiente con clasificar, sino, debe de hacerse de forma continúa y hasta entonces “Podremos hablar de crecimiento, de lo contrario sería una mentira disfrazada” enfatizó.

Ya finalizando la charla, se le cuestionó sobre las aspiraciones de Guatemala de clasificar al Mundial de 2026, ya que no se contará con países como Estados Unidos, México y Canadá por ser organizadores.

“En ese contexto creo que a Guatemala no le alcanza. Costa Rica y Panamá están por arriba de Guatemala, con El Salvador es más parejo, hay que ver el Caribe, está Jamaica, Trinidad y Tobago y también está Curazao, después ya se puede incluir a Guatemala.” concluyó.