Óscar “el Conejo” Sánchez, el último gran 10 del futbol guatemalteco será operado de emergencia

Óscar el Conejo Sánchez será sometido mañana a una operación de corazón (Foto Prensa Libre: Edwin Fajardo)

Desde hace más de dos meses uno de los máximos ídolos del balompié nacional sufre serios quebrantos de salud.

“Tengo bloqueada una arteria y mañana me van a poner un marcapasos”, refiere con un tono de tristeza el exjugador de Comunicaciones, de Municipal y de Aurora, entre otros.

“Le agradezco a todas las personas que me han querido ayudar y que me han mostrado su cariño”, refiere el exfutbolista de 63 años.

Sánchez espera librar mañana una nueva batalla en su vida, porque antes, cuando jugaba, también se le había cristalizado una arteria.

“Me he estado mareando mucho y me fatigo con facilidad. Estoy asustado. Cuando todavía jugaba se me cristalizó una arteria y ya no me pude operar”, agregó el máximo anotador de Comunicaciones.

Pequeña reseña del Conejo

Desde que Óscar Enrique realizó su debut en el máximo circuito futbolístico nacional —en 1975 con Ases del Minar, de Tiquisate— llamó la atención.

Sus gambetas, la forma con la que manipulaba el balón, la rápida resolución de las jugadas y su impecable olfato goleador provocó que Comunicaciones lo llevara a sus filas. Aurora y Municipal también lo buscaron.

Un año tardó la aventura en tierras escuintlecas del orgullo de calle Sierra de la zona 6 capitalina. Los albos lo llevaron a sus filas en 1976 para que se consagrara. Y así fue. No decepcionó en lo absoluto.

Con ellos ganó cinco títulos de liga —1977/78; 1979/80; 1981; 1982 y 1985— y fue cuatro veces campeón goleador de forma consecutiva —de 1976 a 1979—.

“Estaba rodeado de buenos jugadores. Uno no juega solo. Me cuesta comprender por qué la mayoría de jugadas las miraba fácil. Ahora hay que agarrarle la pierna a los jugadores para que hagan un buen pase”, explicó el histórico 17 crema.

Luego jugó con Municipal, Aurora, Tip Nac, Cobán e Izabal.

Es el máximo anotador crema —165— y segundo del balompié nacional —327—.

Las personas que quieran ayudar al mítico futbolista lo pueden contactar al teléfono: 5318-7736.

