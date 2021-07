Óscar Santis y Rudy Barrientos se suman para el decisivo duelo de Guatemala ante Guadalupe

Óscar Alexander Santis, de Comunicaciones, y Rudy Barrientos, de Municipal, superaron el covid-19 y viajaron a Miami, Estados Unidos, para unirse a la Selección de Guatemala que este martes 6 de julio, a las 19:30 horas, enfrentará a Guadalupe, en el partido decisivo de la ronda preliminar para participar en la Copa Oro 2021.

La Bicolor venció el sábado 3 de julio a Guayana 4-0, y con eso dio este paso para enfrentar a Guadalupe, que hizo lo suyo ante Bahamas. Si los guatemaltecos logran la victoria integrarán el grupo C en donde está Costa Rica, Jamaica y Surinam.

El triunfo de la Selección Nacional se dio gracias a las anotaciones de Stheven Robles, al 20’, Luis Martínez, al 53’, Darwin Lom, al 70’, y cerró la cuenta José Carlos Martínez, al 80′.

Santis y Barrientos han sido pieza fundamental en el once de Amarini Villatoro, quien los usó en los juegos de la eliminatoria a Qatar 2022.

Barrientos expresó que llega con ganas de sumar su grano de arena. “Me tocaron síntomas leves, hay que cuidarse, porque a las personas les da en forma diferente. Estoy recuperado y a pensar en el partido de este martes”, dijo.

“Me he sentido bien, en estos tres o cuatro días que he entrenado por mi cuenta. Espero recuperar el nivel que traía. Es un sueño hecho realidad estar en Selección Nacional”, aseveró Barrientos.

Three more spots left to claim in the #GoldCup21 Prelims! 🔥 The road to the group stage is almost complete 🏆#ThisIsOurs pic.twitter.com/MNAKcIUQYW

— Gold Cup (@GoldCup) July 4, 2021