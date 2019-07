¡Otro problema para Municipal! Ábner Úbeda se resiente del hombro

El portero Ábner Úbeda está en recuperación del hombro izquierdo. (Foto Prensa Libre: Francisco Sánchez)

Una nueva incertidumbre ronda en la cabeza del técnico argentino Horacio Cordero y no es para menos, su portero titular, Ábner Úbeda se resintió del hombro izquierdo y tuvo que abandonar el entrenamiento de esta mañana.

Para Cordero es una nueva preocupación porque, tras el posible fichaje de Nicholas Hagen, quien está a prueba en el futbol de Bélgica, y la salida del experimentado Paulo César Motta a Cobán Imperial, uno de los puestos más importantes en el equipo pasa por momentos complicados.

Durante la gira por Estados Unidos, Cordero apostó por la juventud de Guillermo Figueroa, quien no tuvo muy buena actuación frente a los equipos de menor categoría y ahora cuenta con Úbeda para atajar en la Copa Premier Centroamericana (derrota 1-0 frente el Alianza y 2-2 contra la Liga Alajuelense).

En banca la ha contado con Alessandro Navarro de la categoría Sub 17, quien podría ser elegido para el duelo frente al Real España, del próximo sábado.

El cuerpo técnico y la directiva roja está a la espera de la confirmación de la salida de Hagen, para firmar con el nuevo guardameta rojo, quien debería estar listo para el arranque del Apertura 2019. Los escarlatas debutan frente a Xelajú MC, el sábado 27, en el Mario Camposeco.

Los otros lesionados

Además de Úbeda, Cordero también tiene que luchar por los constantes resentimientos del argentino Alejandro Díaz, quien llegó lesionado de Antigua GFC, y no todavía no se ha recuperado y todo indica que no llegaría a tiempo para el nuevo torneo.

El sábado, en el duelo frente a Alajuelense, el mediocampista Brandon de León, se lastimó del tobillo derecho y aunque solo es un esguince todavía no puede trabajar con el resto del plantel. “Lo importante es que no hay fractura. Debo trabajar para recuperarme y seguir peleando un puesto entre los titulares”, reconoció de León a La Red, después de la práctica efectuada en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Los rojos se preparan para el duelo frente a los hondureños del técnico costarricense Hernán Medford, en busca de su clasificación a las semifinales de la Copa Premier Centroamericana.

