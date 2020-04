¿Podrá Guatemala cumplir con un protocolo de seguridad e higiene como el de Costa Rica o Alemania?

Como ha sucedido en los últimos años, Costa Rica está a la vanguardia y su nuevo protocolo de seguridad para el deporte parece ser un ejemplo para el istmo, si se toma en cuenta la similitud de condiciones que existen en los aspectos sociales, económicos y deportivos.

Para mañana está previsto en Costa Rica que los equipos profesionales vuelvan a los entrenamientos, aunque siguiendo un protocolo de seguridad contra el nuevo coronavirus, que pasó primero por el Ministerio de Deporte y, finalmente, al Ministerio de Salud de ese país.

El primer paso para los equipos es que podrán entrenarse en grupos de siete jugadores, a dos metros de distancia cada uno y lavarse las manos constantemente.

“Los equipos van a regresar en grupos de siete personas y las medidas son muy estrictas. No obstante, el Ministerio de Salud se va a reunir hoy para decidir qué va a suceder con el campeonato nacional, si se reanuda, sigue suspendido o se cancela”, afirmó Wálter Herrera, periodista de la República, de Costa Rica.

El comunicador afirmó que desde el lunes pasado las autoridades aprobaron entrenamientos de taekwondo, natación, judo, atletismo y surf, entre otros, pero a un 25 por ciento de la capacida de las instalaciones.

En las propuestas hay detalles respecto de los lugares de entrenamiento, evitar las concentraciones o, en su defecto, hacerlo en habitaciones individuales. Si deben viajar, tienen que hacerlo con un asiento de por medio. Durante los partidos se sugiere menor cantidad de integrantes en la banca, hidratación individual e incluso poner un máximo de una hora en vestuario, luego del encuentro.

La Liga Nacional y la Federación Nacional tendrán en sus manos la responsabilidad de que los equipos cumplan con los protocolos de seguridad e higiene, si se decide volver.

Gerardo Paiz, presidente de la Fedefut, informó que todo depende de las condiciones que determine el Gobierno, ya que por ahora no podrían regresar a las prácticas.

“Estoy preparando un protocolo para la Federación. Si ellos quieren tomarlo e implementarlo en todos los equipos, asumo que lo pueden hacer, pero hay que esperar que lo autoricen”, afirmó el médico de la Federación, Errol Méndez Bonilla.

El facultativo no quiso dar detalles, pero de ese protocolo dependerá que no se propague el covid-19.

La dificultad será para muchos equipos departamentales, pues a veces las instalaciones no cuentan ni con duchas suficientes y las medidas de higiene no cumplen con lo mínimo. Además, tendrían que invertir más para posibles partidos o viajes al interior.

La disposición costarricense es bien vista por clubes como Municipal, que prioriza la salud.

“Todos velamos un poco por nuestro sector, y como nosotros lo manejamos, primero es la salud de nuestros jugadores, pero vemos que es

un paso positivo en relación a reiniciar el trabajo y los torneos”, indicó Selvyn Ponciano, gerente de Municipal.

“Ellos han iniciado esta fase y es de analizar también si Guatemala, tomando las medidas precautorias, puede ir haciendo lo mismo”, agregó.

