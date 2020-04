Carlos “el Pescado” Ruiz forma parte del once histórico de la MLS

Ser uno de los jugadores más importantes en la historia del Galaxy de Los Ángeles, al que con sus goles y actuación consiguió su segundo título nacional o ser considerado uno de los futbolistas emblemáticos del FC Dallas, lo hacen ser parte de los mejores jugadores de la MLS.

De acuerdo al análisis que hace Andrew Wiebe, la página de la MLS, publicó el once de los mejores jugadores que sus selecciones pertenecen al área de la Concacaf, como los futbolistas más sobresalientes.

Entre los cracks se encuentra Carlos Ruiz, quien marcó historia en el 2002 con sus grandes actuaciones junto al equipo angelino, además de recibir el premio Golden Boot, por sus 24 anotaciones, ser el MVP en la Supporter Shield y marcar ocho tantos en los playoffs y ser campeón con el Galaxy.

Además del equipo de Los Ángeles, Ruiz también formó parte de las plantillas del FC Dallas, en donde también es considerado uno de los mejores jugadores y fue su último equipo de la MLS, así como el Toronto FC y el DC United, en el que no tuvo mucha participación.

El guatemalteco también jugó en las ligas de Guatemala, Grecia, Paraguay y México.

De acuerdo con Wiebe para definir a los mejores jugadores tomó en cuenta el rol que manejaron en sus equipo, que hayan sido campeones, ganadores de trofeos, queridos por el público, longevidad y relevancia cultural.

Junto a Ruiz hay futbolistas que marcaron historia en sus países como Mauricio Cienfuegos de El Salvador, Dwayne De Rosario, de Canadá; Pat Onstad, de Canadá; Tyrone Marshall, de Jamaica y Andy Najar, de Honduras.

On this day in 2004, @FishCr20 bagged a brace as @LAGalaxy beat Columbus Crew 2-0 at the Home Depot Center. @MarceloSaragosa made the first @MLS start of his career #LAGalaxy pic.twitter.com/ImK2TMWNOD

— Galaxy History (@Galaxy_History) April 24, 2020