¿Por qué Mixco no gana? El entrenador Julio Gómez se aferra a su proyecto

El deportivo Mixco busca su primer triunfo en la sexta fecha del Apertura 2019. (Foto Prensa Libre: Francisco Sánchez)

Pese a que el inicio del campeonato no ha sido el esperado, el técnico Julio Gómez confía en que pronto saldrán del bache.

“Confiamos en el trabajo diario. Percibimos que hay un crecimiento interno de confianza, pero sí necesitamos dar ese paso ganador, especialmente por nuestra fiel afición, familia y nosotros mismos”, indicó el timonel.

Gómez reconoció que se han equivocado en algunos encuentros, en los cuales no supieron mantener la ventaja, y aclaró que eso no significa que el equipo esté jugando mal. “Estamos haciendo las correcciones en la defensa y el ataque. Hemos generado posibilidades y no hemos acertado”, sostuvo el estratega mixqueño.

‘El Tiburón’, como es también conocido el técnico nacional, indicó que confía plenamente en el grupo y en que pronto llegarán los triunfos.

“Creo fielmente en mi equipo. Tácticamente, estratégicamente, con lo técnico, lo físico y lo psicológico vamos caminando bien. Nos ha hecho falta cerrar y anotar”, destacó el exjugador de Aurora y Municipal.

Durante el entrenamiento de ayer, en el estadio Santo Domingo, se pudo percibir alegría y optimismo en el cuadro chicharronero, que se apresta para recibir el próximo domingo a Malacateco, en la sexta fecha del torneo.

“Busco que mi equipo sea armónico, que juegue bien, que guste y gane, pero eso no es fácil de conseguir, lleva tiempo y periodo de adaptación. Afrontamos esta realidad con mucha responsabilidad y pronto vamos a salir de esta situación”, enfatizó Gómez.

Los mixqueños se encuentran en el sótano de la tabla, con un solo punto, después de un empate y cuatro derrotas.

“A mí me gustaría estar en el primer lugar. Son sueños, son metas que se tienen que ir logrando poco a poco. Es una historia que Mixco debe superar sí o sí”, aseguró.

Expuso que seguirán jugando solamente con guatemaltecos. “Esa es nuestra apuesta y la vamos a mantener”, enfatizó.

#Apertura2019 | ¡DEFINICIÓN! Es lo que pone en práctica #DeportivoMixco, durante la sesión de este miércoles. pic.twitter.com/OdoJL2Vvq1 — Francisco Sánchez (@Fsanchez_pl) August 28, 2019

