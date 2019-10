¿Por qué Ricardo Jerez fue el elegido para jugar contra Anguila?

Ricardo Jerez, guardameta de la Selección Nacional. (Foto Prensa Libre: Jeniffer Gómez)

La portería nacional se ha convertido en el escenario de una sana rivalidad entre el guardameta del Alianza Petrolera y Nicholas Hagen de Municipal, que más allá de provocar algún tipo de fricción, ha llegado para retarlos a ambos a mejorar y dar su máximo cuando les toque estar en el 11 inicial.

“Siempre lo he dicho, no es una lucha. Todos venimos a aportar. Cuando uno está en la selección no hay lucha de nada. Cuando me toca salir de titular estoy menos nervioso y más concentrado; en la banca se vive con más nerviosismo”, confiesa el portero de 33 años.

Ricardo llega a esta cita siendo el portero menos vencido de la liga colombiana de futbol; su equipo, además, es el líder del torneo con 29 puntos —8 triunfos, 5 empates y 2 derrotas—.

Es un momento ideal en su carrera deportiva. No puede evitar sonreír cuando toca el tema y su mirada tiene un brillo especial. Sus metas van en aumento y él asegura que está disfrutando cada segundo.

“Ha sido muy lindo. Ya llevamos siete jornadas en primer lugar a pesar de que ahí están los grandes como Atlético Nacional, Millonarios y Deportivo Cali. También estamos ganando el pase a la Sudamericana, todavía falta, pero estamos contentos con lo que vamos haciendo”, afirma Jerez.

El objetivo

Aunque el trabajo que está realizando con su equipo lo tiene muy motivado y lleno de confianza en sí mismo, el exportero de Marquense y Municipal, entre otros, asegura que no hay que confiarse para enfrentar al combinado de Anguila, en el que será el tercer partido de la Bicolor en la Liga de Naciones C de la Concacaf.

El claro objetivo de la Selección Nacional es sumar los tres puntos, para asegurar su ascenso a la Liga B. Y aunque en el juego que se disputó en el Doroteo Guamuch Flores, Guatemala se impuso 10 a 0, el partido a domicilio tendrá tintes distintos.

“Sabemos que la cancha está en malas condiciones”, dice Jerez. Pero además de eso, es consciente que el rival buscará imponerse en su casa, por lo que el cuadro que dirige el técnico Amarini Villatoro no debe de confiarse y estar concentrado los 90 minutos, para no cometer errores. “Golear siempre pasa a segundo plano. Lo importante es jugar bien, y así se está más cerca de sacar buenos resultados”, afirma.

¿Por qué fue el elegido?

El técnico de la Bicolor, Amarini Villatoro, ha destacado en varias ocasiones su filosofía de rotaciones y con tantos partidos a la vista y dos porteros que han mostrado un alto nivel, esto es fácil de aplicar.

En el primer partido de la Sele en la Liga de Naciones C de la Concacaf, Nicholas Hagen fue titular. El encuentro concluyó 10 a 0 a favor de Guatemala, en el Doroteo Guamuch Flores.

Para el siguiente duelo, que se disputó en el Estadio Centroamericano de Mayagüez, el guardameta del Alianza Petrolera fue el titular y Hagen lo vivió desde la banca. El partido concluyó 0-5 a favor del combinado nacional.

Para el partido del sábado, Jerez volverá al once titular y Amarini también confirmó que Hagen saldrá para el partido amistoso contra Bermuda, el próximo martes.

