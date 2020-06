¿Qué opina Tránsito Montepeque que la afición lo siga llamando el “matarrojos”?

El sábado recién pasado se conmemoraron 16 años (6 junio 2004) desde que Cobán Imperial logró su mayor éxito deportivo hasta el momento de su historia, el título de liga gracias a la anotación de Tránsito Montepeque, con gol de oro contra Municipal en la final del Torneo Clausura 2004.

Además, Tránsito fue uno de los goleadores más notables de la historia en Comunicaciones. Ahora, 19 años después recuerda cómo con esa anotación hizo vibrar a una región futbolera.

Municipal había perdido el juego de ida 3-2 pero ya en otras ocasiones lograba remontar y un gol parecía que no sería mayor problema.

El delantero explica sobre la forma como se plantearon la serie, aunque reconoce que Municipal era amplio favorito.

Cobán tenía varios antecedentes de perder finales en los últimos minutos, como había sucedido en los Torneos Apertura 2001 y Clausura 2003, esta última frente a Comunicaciones que definió con gol del argentino Diego La Torre de tiro libre.

Con el juego empatado a un gol (global de 4-3), Cobán tenía una ligera ventaja para manejar mejor el resultado y el técnico uruguayo Julio César Antúnez “Tola” envió al campo a Montepeque (60′) buscando aprovechar su juego y definir el partido en los 90 minutos.

La anotación del argentino Cristian Chaparro al 85 obligaría a que el título se definiera en tiempos extras o de ser necesario los penaltis, instancia donde Cobán ya había tenido una decepción anteriormente.

Así describe el gol al minuto 90+7 que marcó la historia para el equipo cobanero. “Ya estaba escrito que Cobán sería el campeón en esa fecha, ese día y ese año definitivamente”.

Ese gol lo considera el más valioso de su carrera por el significado, porque le abrió las puertas para llegar a Comunicaciones donde también brilló, en total le anotó once veces a Municipal y se ganó el mote de “matarrojos”.

“Me hace sentir que hasta cierto punto no te han olvidado y que al final no pasaste desapercibido con los equipos que jugaste, porque no estuve en muchos equipos. La afición te hace sentir bien porque siempre se recuerda de uno por el sobre nombre de ‘matarrojos’, porque les hice once goles y seis con Cobán. Tuve la fortuna de anotarle a uno de los dos equipos más grandes del país.