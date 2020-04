¿Quién es el mejor delantero en la historia de Comunicaciones?

View this post on Instagram

🤩 PRIMER BLOQUE DE DELANTEROS – (1 de 4). ✨ . Recuerda que tendrás derecho a votar como máximo por 3 jugadores de este bloque, colocando el nombre de cada uno de ellos en los comentarios de esta publicación, no importando el orden. 👻 . #VamosCremas #YoMeQuedoEnCasa