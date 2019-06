Rafael González, el ingeniero agrónomo y defensa que sueña con debutar en la Selección de Guatemala

El defensa Rodolfo Rafael González, participa con un entrenamiento de la Selección Nacional el martes 4-6-2019 en el Proyecto Goal, como parte de la preparación para disputar un amistoso contra Paraguay. (Foto Prensa Libre: Francisco Sánchez).

El originario de Tiquisate, Escuintla, asegura que aunque no tuvo formación en categorías menores de ningún plantel, lleva consigo la virtud de defender.

“Elegí ser defensa, porque me gusta competir. Cada jugador tiene su talento y el mío es defender. Defender es un arte. No es solo técnica ni dribling, sino que va más allá. Tengo las condiciones para hacerlo bien”, asegura el futbolista que jugaba los domingos en ligas amateur.

Antes de salir a la práctica en el Proyecto Goal, el jugador, que recién fichó con Xelajú MC, se dirige al gimnasio de la Fedefut para hacer los ejercicios respectivos. No todos los seleccionados hacen esa rutina.

“Trabajo fuerte cada día para estar en el once titular o entrar de cambio. Pero, la verdad, con el hecho de estar acá en los entrenamientos ya es motivo de alegría”, indica.

González forma parte de los 20 seleccionados que mañana viajarán a Paraguay para disputar el amistoso contra la Albirroja.

“Me siento orgulloso. Es un privilegio estar en la Selección. Trataré de hacer las cosas de la mejor manera”, refiere el tercero de cuatro hermanos, quien además agrega que en la Bicolor ha aprendido cosas nuevas, ideas y estilos de juego diferentes.

PERSIGUE SU SUEÑO

Tener la oportunidad de debutar es una meta que todavía no ha podido alcanzar el defensa central de 34 años.

González recuerda que en el 2012 estuvo muy cerca de jugar con la Sele en un partido clasificatorio al Mundial de Brasil 2014, contra Jamaica.

“El técnico era Almeida —Éver Hugo— y me había dicho que iba a debutar. Lamentablemente una lesión en la rodilla derecha durante un entrenamiento en el Proyecto Goal me dejó al margen del partido y frustró mi gran deseo”, comenta.

Inicia último día de entrenamiento de la #SeleMayor en el Proyecto Goal. pic.twitter.com/1Dmd5krYWj — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) June 5, 2019

El escuintleco es de los pocos jugadores que ha sabido aprovechar el tiempo y combinar el futbol con el estudio.

“Soy Perito Agrónomo y tengo pénsum cerrado de ingeniero —agrónomo—. Traté de llevar el estudio y el futbol de la mano. Mi especialidad son los cultivos tropicales, pero es algo que no he podido poner en práctica por los equipos en los que he estado. Espero poder hacerlo algún día”, resalta González, quien califica como “complicado” al combinado paraguayo.

“Debemos ser realistas. Paraguay nos lleva ventaja y a nosotros nos afecta haber estado suspendidos durante dos años”, subraya el defensa.

Su esposa Nadia, sus hijos José Joaquín e Isabel, además de sus padres Rodolfo Rafael y María Angelina lo impulsan a seguir adelante. “Definitivamente son el pilar de mi carrera”, expresa.

Poner en alto el nombre de Guatemala es un sueño que el exjugador de Deportivo Suchi, Reu, Heredia, Antigua y Cobán está cerca de cumplir.

“Cuento con mucha lectura de juego. Si tengo que meter el pie lo meto. Espero jugar y representar bien a mi país”, enfatiza.

