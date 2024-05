Había pasado ya un año desde la última vez que el volante guatemalteco Rodrigo Saravia fue legionario. En 2022 el jugador, entonces de 29 años, dejó Comunicaciones después de su llegada en 2018 y puso rumbo al Plaza Colonia de Uruguay en donde permaneció algunos meses antes de arribar al Monagas SC de Venezuela.

Su aventura en el extranjero no fue como lo esperaba y en 2023 retornó a Comunicaciones en donde se hizo con un título antes de nuevamente anunciar que dejaría la institución para jugar en el Pérez Zeledón de Costa Rica.

Esta noticia se dio en medio de la participación de Saravia con la Selección de Guatemala que se encuentra en Estados Unidos con motivo de jugar un partido amistoso contra su similar de Nicaragua el domingo 26 de mayo en el PayPal Park de San José, California.

De hecho la Selección de Guatemala ya jugó un duelo de preparación, pero fue a puertas cerradas ante el cuadro de San José Earthquakes de la MLS. El resultado fue una victoria 4-0 para la bicolor pero este juego no se contabiliza entre los oficiales de la azul y blanco.

Luego del encuentro contra San José, Saravia atendió los micrófonos de los medios de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala y compartió sus sensaciones luego de dar a conocer su fichaje.

El volante primero dio declaraciones sobre el resultado de Guatemala y algo de lo que se prevé para el juego ante Nicaragua, último antes de debutar en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

"Contentos, veníamos de menos a más y ahora en mi caso ya tenía semanas de no tener partidos. Nos enfrentamos a un buen grupo pero creo que hicimos las cosas que sabemos hacer. Contento por ver el debut de ciertos jugadores jóvenes", dijo.

"Ya se venía hablando, después de que terminó el torneo se me da la oportunidad, era algo que venía buscando desde hace mucho tiempo, la última vez que salí no fue como quise. Me voy a una liga competitiva con un nivel muy alto a nivel centroamericano. Con ganas de terminar bien con selección y después me concentro en lo que será mi nueva aventura por Costa Rica", finalizó.