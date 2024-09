Rudy Muñoz reflexiona por el gol en clásico 331 y la victoria de Municipal: “Mi sueño era anotarle a Comunicaciones”

Durante la noche del pasado domingo 29 de septiembre, el CSD Municipal derrotó 1-2 a Comunicaciones en el Estadio Cementos Progreso y se llevó a la bolsa el clásico nacional 331.

Los dirigidos por el director técnico argentino Sebastián Bini sumaron su tercer clásico consecutivo con victoria y se mantienen como el único equipo invicto en el Torneo Apertura 2024.

El primer gol de los escarlatas lo anotó el atacante guatemalteco de 19 años, Rudy Muñoz, quien recibió la confianza de su entrenador y salió de titular en un clásico por primera vez en su carrera profesional.

Muñoz disputó los primeros 65 minutos del compromiso y fue uno de los jugadores más destacados del cuadro carmesí, razón por la que se llevó los reflectores al término del encuentro.

Las palabras de Muñoz

"Fue un partido muy complicado pero gracias a Dios se me dieron las cosas el día de hoy. Creo que uno de mis sueños era anotarle a Comunicaciones y ya lo hice tanto con la categoría especial, como con la mayor", comentó el extremo izquierdo.

"Me siento muy feliz y le doy gracias al profesor Bini por la confianza que me tiene, me toca demostrar adentro de la cancha para que él también esté contento con mi desempeño", agregó el atacante guatemalteco.

Lea más: Guastatoya deja escapar su primera victoria en los últimos minutos y empata contra Deportivo Achuapa

"Antes del partido le dije a un compañero que yo sentía que iba a anotar esta noche, me siento en un gran estado de forma", concluyó Rudy Muñoz, quien le dedicó la anotación a su padre.

El nacido en San Miguel Petapa se formó en la cantera de Municipal y su nivel le sirvió para formar parte del plantel guatemalteco en la Copa Mundial Sub-20 de 2023, además, en este campeonato ha logrado anotar tres goles en los últimos dos partidos.

El conjunto edil se encuentra en la segunda posición de la tabla general, con 16 puntos, solamente por debajo de Xinabajul Huehue, el líder en solitario con 17 unidades tras nueve jornadas en el certamen.

La décima fecha tendrá como platillo principal el enfrentamiento entre los dos primeros lugares, y el ganador del encuentro que se llevará a cabo el próximo jueves 3 de octubre en el Estadio "El Trébol" se afianzará como el número uno del torneo.