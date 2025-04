Rudy Muñoz asegura que Municipal piensa primero en Guastatoya y luego se enfocará en el clásico

Desde que debutó con la camiseta escarlata a sus escasos 17 años bajo la dirección técnica de José Saturnino Cardozo contra el Deportivo Achuapa en mayo de 2022, Rudy Muñoz se convirtió en una de las mayores promesas que han salido de la cantera escarlata.

Pasaron algunos años antes de que se hiciera de un papel regular, pero desde el Apertura 2024 el juvenil se ganó su puesto dentro de las alineaciones titulares de Municipal y hoy en día ya es considerado uno de los referentes del equipo.

Recientemente Rudy Muñoz atendió a medios de comunicación en las vísperas de la recta final de la fase de clasificación del Clausura 2025, específicamente en una semana clave para Municipal ya que se enfrentará a Guastatoya y Comunicaciones con la posibilidad de asegurar su boleto a la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El juvenil fue cuestionado sobre la mentalidad y concentración de Municipal de cara a esta semana, donde primero se enfrentará a Guastatoya el jueves 17 de abril y luego visitará a Comunicaciones en el Cementos Progreso el 20 de abril.

Muñoz se enfocó principalmente en su buen momento actual, ya que apenas hace un mes debutó con la selección mayor de Guatemala y contra Xinabajul anotó su tercer gol de la temporada con la camiseta de Municipal.

"Al principio de campeonato no se me daban las cosas, no estaba jugando como ahora, de ha poco lo he trabajado. Se me dio recientemente la anotación. Estamos enfocados en los dos partidos, pero el más importante ahora es el del jueves (contra Guastatoya), ya después nos enfocamos en el clásico", afirmó.

Otro que también habló con los medios de comunicación fue Rodrigo Saravia, actual mediocampista escarlata pero que defendió mucho tiempo la camiseta de Comunicaciones.

"El grupo ha demostrado que está unido y centralizado, vamos paso a paso. Los objetivos están claros, lo más importante es que terminar la temporada bien", dijo.

Municipal jugará contra Guastatoya el miércoles 17 de abril a las 15.00 y si llega a sumar tan solo un punto, clasificará a la Copa Centroamericana de la Concacaf.