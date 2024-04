El FC Cincinnati compartió este jueves 4 de abril que el delantero fue cedido a préstamo con opción de compra al Östersunds FK de la Superettan (segunda división) sueca hasta el 31 de diciembre de 2024.

Ordóñez se convirtió en profesional en 2021, siendo el primer jugador proveniente de la academia del Cincinnati en debutar en la MLS.

El delantero cuenta con raíces guatemaltecas y representó al país en el Premundial Sub 20 de la Concacaf en 2022, siendo pieza clave en la clasificación de la bicolor a la Copa del Mundo de Argentina 2023.

Tras haber participado en el segundo Mundial en la historia de Guatemala (Sub 20), Ordóñez regresó a Estados Unidos y participó con el FC Cincinnati 2 en la MLS Next Pro, sin embargo, no tuvo minutos en el equipo mayor y ahora su próxima aventura será en Europa.

Según dio a conocer el FC Cincinnati, Ordóñez acumula 25 apariciones en todas las competiciones con el equipo y ha totalizado 13 goles en 24 apariciones en 2022 y 2023 con el segundo equipo.

Si bien ya debutó con al Selección Mayor de Guatemala contra Colombia en septiembre de 2022, Luis Fernando Tena no ha vuelto a convocar al joven de 20 años.

"El Östersund FK ha llegado a un acuerdo con el FC Cincinnati de la MLS para la cesión de Arquímides "Quimi" Ordoñez. El delantero ha logrado hacer dos entrenamientos con el ÖFK y será la última incorporación en esta ventana. ¡Le deseamos a "Quimi" una cálida bienvenida a Östersund!", fue lo que escribió su nuevo equipo en redes sociales para darle la bienvenida.

La Superettan, liga en donde milita el Östersunds FK, apenas inició el 30 de marzo, así que el delantero con raíces guatemaltecas llegará en una etapa temprana al torneo y podría llegar a debutar el sábado 6 de abril cuando se mida al Trelleborgs FF por la segunda fecha del certamen.