Sanarate comienza a ponerse al día con los jugadores que participaron en el clausura 2020

La nueva junta directiva de Sanarate FC ha iniciado las pláticas con los jugadores para solventar el tema económico. Foto Prensa Libre: Cortesía LaRed.

“Como pudieron darse cuenta, hemos dado los primeros pasos firmes para poner a flote la maquina celeste, ya tuvimos unas negociaciones exitosas, ya tenemos unos finiquitos en nuestro poder, la negociación fue muy amena, las partes estuvieron dispuestas a negocias, fruto de ello es que llegamos a unos acuerdos. Tenemos finiquitado al 90 por ciento, hay que arreglar algunos detalles, esperamos que el ejercicio se repita de la misma manera con el grupo que está pendiente”, expresó Haroldo Ramos, presidente de Sanarate.

Esta junta que es presidida por su presidente Haroldo Ramos, Héctor Sánchez e Idania Pinto estuvieron platicando ayer con el 90 por ciento del plantel, para ponerse al día y poder iniciar las negociaciones con lo jugadores que interesa que continúen en el equipo sanarateco.

“No fue todo el plantel, porque los recursos los tenemos escasos, pero estamos trabajando fuertemente en hacer la negociación con el grupo que hace falta. Por aquellas dudas que surjan, con todos vamos a negociar, estamos tratando de formar una negociación estándar, sabemos que cada caso es individual, pero el objetivo es llegar a solucionar esto en tres semanas máximo”, continúa el dirigente.

Antes de tomar posesión como directiva del club, las deudas ascendían a Q1 millón 800, hasta el 23 de mayo, fecha en que la Federación de Futbol de Guatemala dio por cancelado el torneo clausura 2020. Pero según han indicado, también tendrían unos patrocinios por cobrar que ascendían a Q1 millón 500 mil.

“Hay continuidad de los recursos locales, con otros estamos en pláticas, creo que tenemos el tiempo para terminar de definir esto, porque todavía tenemos ese margen. Esta semana vamos a dar un listado de los que ya tenemos un acuerdo formal, para que la población sanarateca se de cuenta como se está armando la maquina celeste. Como toda industria económica del país estamos al pendiente de la reactivación económica, la Maquina Celeste, el equipo de trabajo estamos trabajando para cuando llegue ese momento”, finalizó Ramos.

Las pláticas han sido con jugadores que ya han firmado con otros clubes, así como con los interesados que continúen para la siguiente temporada. El atraso del campeonato, a consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus le ha servido a la nueva directiva, para agenciarse de fondos y poder negociar con los jugadores.

“La verdad que contento con el acercamiento que ha tenido la nueva Junta Directiva con los jugadores, con algunos de mis compañeros ya han conversado las cosas según me han comentado, conmigo ya han platicado y yo les he hecho una propuesta, ya que quieren que continúe un año más en el club. La semana que viene indicaron que me llamarían para finiquitar todo”, indicó el jugador argentino Juan Lovato.