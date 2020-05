Sanarate tiene millonaria deuda y está en riesgo su continuidad en la Liga Nacional

Sanarate tiene serios problemas económicos y podría desaparecer. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La planilla mensual supera los Q460 mil y hasta el momento registra un atraso salarial correspondiente a febrero —80%—, marzo, abril, y lo proporcional a los 23 días de mayo, tal y como la Federación estableció si el Torneo Clausura se cancela, lo que representaría Q1 millón 676 mil en concepto de salarios atrasados.

Hace un año, en mayo, antes de iniciar el Torneo Apertura 2019, el empresario guatemalteco y residente en Estados Unidos Jairo Otzoy tomó las riendas del plantel y su primer objetivo era salvarlo del descenso.

Otzoy recibió un equipo con una planilla de Q900 mil mensuales, así como laudos pendientes por Q263,130 y otros aún con fecha de pago.

Con el cambio de autoridades ediles el presidente del club señala que el equipo fue perjudicado, ya que tanto el hijo del alcalde saliente, Víctor Rodas, como el nuevo jefe edil, Víctor Guerra, ofrecieron apoyo económico como dueños de la ficha, pero la misma nunca llegó.

“Él fue quien me engañó —Rodas—, así como el alcalde, porque me ofrecieron que me iban a ayudar y me voltearon la espalda. Se comprometió —Guerra— y como el equipo es de la comuna, alguien tiene que responder”, recalcó Otzoy.

🚨Situación Actual de Pago a Futbolistas 🚨 @SanarateOficial es el equipo con más problemas en @liga_gt Exigimos a su Junta Directiva cumplir con sus obligaciones. #PorUnTrabajoDigno pic.twitter.com/NNH0bGSDUx — SIFUPGUA (@sifupgua) May 20, 2020

El dirigente asegura que no evade su responsabilidad y está buscando la forma de hallar una solución. Por el momento, dice que cuenta con un cheque de un patrocinador que podría ayudar.

Según Otzoy, la planilla se redujo a Q460 mil, pero los ingresos de los patrocinadores son de Q300 mil. Sin embargo, uno de ellos —una cementera—, que aportaba Q75 mil, retiró el apoyo al equipo.

Antes de que se suspendiera el torneo, los jugadores y la secretaria habían organizado algunos eventos para poder ayudarse.

Sin acuerdos

Uno de los requisitos para el próximo torneo Apertura 2020 será que los clubes presenten los acuerdos de pago con los jugadores, y que Sanarate difícilmente podrá cumplir.

Además, la Fifa les prohibió durante tres torneos cortos la inscripción de jugadores nacionales y extranjeros hasta que hagan efectivo el pago del laudo del jugador argentino Fabián Castillo por US$12 mil.

Por su parte, el colombiano William Zapata y el mexicano Juan Carlos Silva abandonaron el equipo y sus demandas se encuentran en Fifa.

“Hace tres meses que no recibimos el salario. Nosotros también tenemos familia y necesidades. Tenga un poco de conciencia y empatía”, le escribió el jugador argentino Juan Lovato a Otzoy.

El caso más reciente de una situación similar a la de Sanarate fue el del Deportivo Chiantla. Tras su paso por la Liga Nacional y el pasado torneo, la Federación lo desafilió y no pudo participar.

Otros equipos que han desaparecido por las mismas circunstancias son Coatepeque, Juventud Retalteca, Jalapa y Tipografía Nacional.