¡Se armó la fiesta! Estas son las llaves de Cuartos de Final en el Apertura 2021

Esto porque Cobán, que también había empezado ganando no supo aguantar un 0-3, goles de Janderson (x2) y Andy Ruiz, en cancha de Iztapa y terminó con una goliza 5-3 para ver el resurgir de los peces vela cortesía de, Cristian Hernández, Nicolás Foglia, Eliseo Díaz, Jordan Smith y Kamiani Felix.

También porque Guastatoya que iba octavo antes de que rodara el balón no aprovechó su oportunidad y se quedó a un paso de la fase final tras el empate 1-1 visitando al vigente campeón Santa Lucía.

Isaac Acuña adelantó al campeón de cabeza al 47′ pero Omar Domínguez decretó la igualada final a un minuto del tiempo cumplido.

Por su parte Malacateco confirmó su candidatura al título con la manita que le recetó a Nueva Concepción.

Un 5-1 que vio marcar a Sixto Betancourt, Kevin Ramírez, Matías Rotondi, Enzo Herrera y Oliver Rodas.

Con este último tanto el argentino Rotondi se consagró como máximo artillero de la fase regular firmando 15 dianas.

La sorpresa del día la dio Municipal que jugando en el Manuel Felipe Carrera y con gol de Carlos Alvarado se impuso con el marcador más corto al líder general, Antigua GFC.

Además, con la victoria también por la mínima de Comunicaciones ante Xelajú el viernes con un gol de Lynner García, las llaves para la ida de cuartos de final a jugarse los próximos 11 y 12 de diciembre aún en horario por definir son:

– Antigua, primero. VS Sololá, octavo.

– Comunicaciones, segundo. VS Iztapa, séptimo.

– Municipal, tercero. VS Xelajú, sexto.

– Malacateco, cuarto. VS Santa Lucía, quinto.

Previsiblemente, Sololá recibirá primero a Antigua, Xelajú lo hará con Municipal, Iztapa con Comunicaciones y Santa Lucía con Malacateco. Esto porque cierra en casa el que mejor posición sacó en la tabla de clasificación.

Para los partidos de vuelta el día designado es el 18 diciembre también en horario pendiente de confirmación.