Sebastián Bini sueña con quedarse mucho tiempo como técnico de Municipal

Sebastián Bini, técnico interino de Municipal, dirige el primer entrenamiento en el estadio El Trébol. (Foto Prensa Libre: Francisco Sánchez).

“Seguramente, primero tendría que hablar con la directiva y claro que sí. Hoy estoy en esta posición y sería un mentiroso si digo que no. La idea es hacer lo mejor posible los partidos que me toque dirigir. Si me tengo que quedar sé que los objetivos a lograr son cosas importantes”, expresó Bini.

El argentino llega al plantel escarlata cargado de ilusiones, después de que el lunes recién pasado fuera oficializada la salida de Horacio Cordero.

Uno de los primeros retos que tendrá Bini es el partido contra Xelajú MC, en el Mario Camposeco y que marcará el inicio del torneo Apertura 2019 de la Liga Nacional.

“Municipal tiene que ir a ganar a cualquier cancha. Creo que tenemos un plantel amplio y con condiciones enormes como para afrontar el campeonato”, señaló el estratega rojo.

El nuevo timonel, quien llegó a las filas de Municipal cuando tenía 20 años, afirmó que está consciente de los objetivos del equipo.

“Alguien me dijo que todos los técnicos son interinos, porque uno nunca sabe hasta cuando puede estar en el cargo, pero el tiempo que toque estar lo voy a hacer de la mejor manera, haré lo que necesita el club para trascender”, recalcó.

Sobre la idea de juego, aseguró que buscará un equilibrio para que el conjunto escarlata salga adelante.

#Apertura2019 | "No me voy molesto. A lo mejor no me gustó la decisión pero la acepto. Cuando pedí una explicación nadie de la directiva me contestó", expresa Horacio Cordero, al despedirse como técnico de @Rojos_Municipal. pic.twitter.com/f6y6sQzUSF — Francisco Sánchez (@Fsanchez_pl) July 23, 2019

“Me toca tratar de imponer mi idea. Le he aprendido mucho a Horacio; traigo mi ADN futbolístico, pero buscamos que sea un equipo flexible y que pueda cambiar en cualquier momento de ofensivo a defensivo, ambas cosas son importantes”, explicó.

Bini sostuvo que tratará de proponer todo el tiempo y ser intenso. “Queremos que la gente se sienta identificada con este equipo. Necesitamos el apoyo de la afición siempre”, resumió el timonel argentino.

