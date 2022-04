Selección Nacional: Tena cita a sus jugadores para el miércoles después de que termine la jornada 18 del Torneo Clausura

Los últimos en llegar a la convocatoria serán Carlos Mejía, Cristian Jiménez y Óscar Castellanos, quienes jugarán a las 18:00 horas ante Sololá.

Cabe destacar que, de este llamado, Municipal y Comunicaciones, son los equipos que más jugadores aportan a la Azul y Blanco con siete y cinco futbolistas respectivamente.

Los futbolistas Gerardo Gordillo del Gualaceo de Ecuador, José Pinto del Tacuary de Paraguay, Nicholas Hagen quien milita en el HamKam de Noruega, son los únicos legionarios que fueron tomados en cuenta.

Los trabajos de entrenamientos se tienen programados entre jueves y viernes, para posteriormente viajar a los Estados Unidos, para encarar los juegos ante El Salvador, el domingo 24 de abril a las 17:00 horas, en el PayPal Park, en San José California.

| 📋CONVOCATORIA | Selección Mayor. El Director Técnico de la #SeleMayor Luis Fernando Tena convoca a los siguientes jugadores, para su quinta semana de trabajo. #VamosGuate 🇬🇹⚽️ pic.twitter.com/DUZR5lqGj5 — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) April 15, 2022

El segundo compromiso será el miércoles 27 a las 18:00 horas ante la selección de México en el PayPal Park en Orlando Florida.

Ausencias

Cabe destacar que para estos juegos entre salvadoreños y mexicanos, Guatemala no tendrá a ningún jugador del actual campeón Malacateco, (que podría ser por temas de visa), además no figuran jugadores de la talla de Antonio de Jesús López (Necaxa de México), Marvin Ceballos (Leones Negros de México), Matan Peleg (Hapoel Kfar Saba de Israel) por lesión, como el portero nacional de Comunicaciones Kevin Moscoso, quien no ha sido tomado en cuenta para ninguno de los juegos que Guatemala ha encarado bajo su mando.

Estos juegos le servirán a Tena y sus dirigidos como preparación para la próxima Liga de Naciones de la Concacaf, en la cual comparten el Grupo D con las selecciones de Belice, República Dominicana y Guyana Francesa, de donde solo el primer lugar clasificará a la próxima Copa de Oro.